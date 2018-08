K volbám do zastupitelstva Prahy je zaregistrováno 29 kandidátek

Magistrát zaregistroval k volbám do zastupitelstva hlavního města 29 kandidátních listin, což je proti minulým volbám o dvě méně. K úřadu bylo podáno 30 kandidátek, z čehož byly dvě od kandidátů Praha Sobě. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Volby do zastupitelstev a jedné třetiny Senátu se uskuteční 5. a 6. října. Pražané budou volit stejně jako před čtyřmi lety v jednom obvodu 65 zastupitelů.

U osmi kandidátek úřad objevil chyby, většinu z nich kandidující uskupení včas odstranily. "Jeden subjekt nám dodal chybné údaje o dvou kandidátech, které již neopravil, proto jsme je museli vyškrtnut. Nejedná se však o kandidáty v prvních patnácti místech kandidátní listiny," uvedl Hofman.

K volbám do zastupitelstva hlavního města bylo podáno 30 kandidátních listin, přičemž sdružení starosty Prahy 7 a poslance Jana Čižinského Praha Sobě podalo dvě kandidátky se stejnými jmény. Druhá kandidátka byla podána jako kandidátka politické strany Podporujeme občanskou kandidátku Praha Sobě pro případ, že by úřad neuznal potřebný počet podpisů pod peticí ke kandidatuře sdružení. Nakonec úřad podpisy uznal, druhá kandidátka proto z klání odstupuje.

O post primátora se bude za hnutí ANO ucházet podnikatel Petr Stuchlík, za Piráty absolvent lékařské fakulty Zdeněk Hřib. ODS do voleb vede bývalý primátor Bohuslav Svoboda, lídrem komunistů je jako v minulých volbách Marta Semelová. Na prvním místě kandidátky sociální demokracie je náměstek ministra obrany Jakub Landovský. Zelené povede místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský. Lídrem kandidátky Spojené síly pro Prahu, kterou společně postavili TOP 09, Starostové, KDU-ČSL, LES a Demokraté Jana Kasla, bude předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. V čele kandidátky SPD je energetik Hynek Beran.

Do pražského zastupitelstva v roce 2014 kandidovalo rekordní množství politických subjektů. Celkem bylo tehdy podáno 31 kandidátních listin. Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila TOP 09. Po osmi mandátech dostaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.