K zákonu o klouzavém mandátu bude nejspíš vláda neutrální

Vláda se v pondělí nejspíš postaví neutrálně k poslaneckému návrhu zákona, který má stanovit pravidla pro takzvaný klouzavý mandát, tedy pro nastupování náhradníků za členy dolní komory, kteří se stanou členy vlády. Kabinetu to doporučila ministerstva vnitra a spravedlnosti. Vyplývá to předkládací zprávy na vládním webu.

Ministerstva svá neutrální stanoviska zdůvodnila tím, že před přijetím podrobnějších pravidel pro klouzavý mandát je třeba schválit změnu ústavy, která by jej umožnila. Podle ministerstev by bylo třeba vyjasnit návrh i ve vztahu k dalším právním předpisům, které se týkají zániku mandátu zákonodárce nebo neslučitelnosti funkcí.

Pravidla předložila pětice poslanců z ANO, sociální demokracie, lidovců a Pirátů v čele s předsedkyní sněmovní ústavní komise Kateřinou Valachovou (ČSSD). Novela jednacího řádu Sněmovny a volebního zákona zachovává možnost být členem vlády i poslancem. Poslanec, který nastoupí do ministerského kabinetu, by se ale svého postu ve Sněmovně mohl podle předlohy vzdát buď oznámením na schůzi dolní komory, nebo doručením notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. V případě předčasného ukončení vládního angažmá by se znovu stal členem dolní komory.

Náhradník za člena vlády by se stal zastupujícím poslancem se všemi právy a povinnostmi běžného člena dolní komory. Byl by členem sněmovních výborů a komisí, což člen vlády být jako poslanec nemůže, a měl by právo vystupovat a hlasovat. V roli zastupujícího poslance by podle novely neztratil postavení náhradníka pro případ nabytí plnohodnotného mandátu.

Zavedení klouzavého mandátu, které navrhovala už bývalá vláda, mělo ve svém volebním programu vládní hnutí ANO. Vlastní návrh připravili opoziční Piráti, SPD, STAN a ANO, kabinet ANO a ČSSD se k němu loni v březnu postavil neutrálně. Sněmovna tuto ústavní úpravu teprve letos v únoru posunula do dalšího kola projednávání. Ústavní změnu musí ve stejném znění schválit jak Sněmovna, tak Senát.