K závěrečné zkoušce se přihlásilo 27 898 učňů, sloh jich mají psát dvě pětiny

K závěrečné zkoušce učňů, která se může konat od tohoto měsíce do konce srpna, se letos přihlásilo 27 898 žáků, tedy o zhruba 900 méně než loni. Koná se ve 487 školách. Všichni musejí skládat praktickou zkoušku. Jako druhou část zkoušky budou mít asi dvě pětiny přihlášených zkoušku písemnou, zbytek bude skládat zkoušku ústní. Vyplývá to z informací, které poskytl Marek Lehečka z referátu vnějších vztahů Cermatu.

Kvůli epidemii covidu-19, při které se žáci kvůli zavřeným školám museli učit řadu měsíců z domova, se letos podoba zkoušky upravila. Konat ji mohou všichni, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku. Zatímco běžně jsou závěrečné zkoušky vždy v červnu, letos se mohou konat do 31. srpna. Konkrétní termíny určují jednotlivé školy samy. Standardně má zkouška tři části, a to praktickou, písemnou a ústní. V tomto roce zůstaly povinné dvě, a to praktická a mezi písemnou a ústní mohli vybrat ředitelé škol. Pokud rozhodli pro písemnou zkoušku, prodloužil se u ní čas z 240 minut na 270 minut.

Závěrečná zkouška se letos koná ve 110 oborech. Řada škol nabízí víc oborů najednou a ředitelé v nich mohli v každém zvlášť rozhodnout o tom, zda bude u závěrečné zkoušky písemná, či ústní část. Sloh vybrali v 857 případech, psát ho má 11 760 žáků. K ústní zkoušce se přiklonili ředitelé v 1301 případech a bude se týkat 16 138 učňů.

Výsledky zkoušek nemají školy povinnost Cermatu předávat. Mohou to udělat dobrovolně. Z loňska má Cermat informace o výsledcích 10 393 žáků z 28 801 přihlášených. Zkouška se konala v 500 školách, výsledky přišly z 218, tedy kolem 44 procent. V písemné zkoušce, která je pro učně tradičně nejtěžší, byl průměr 2,88. V ústní zkoušce získali žáci průměrnou známku 2,44 a v praktické zkoušce 2,3. S ohledem na přechod na dobrovolnou výuku na dálku mohli skládat zkoušku loni na jaře mimořádně všichni bez ohledu na prospěch na vysvědčení. Proti předešlým rokům se výsledky mírně zhoršily, což mohlo být podle Cermatu i tím, že se žáci připravovali velkou část druhého pololetí z domova. Rozdíl proti výsledkům z minulosti ale podle něj nebyl podstatný.