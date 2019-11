Kadeřávek: Michálek mi také hnul žlučí. Ale potřebujeme ho

Říkají mu Otec zakladatel. Před deseti lety stál programátor Jiří Kadeřávek u vzniku Pirátů, dnes sleduje, jak se strana hádá v přímém přenosu. "To všechno už jsme zažili," tvrdí. Co říká současnému boji o moc, proč je podle něj extrémně důležitý Jakub Michálek, jak hodnotí působení Pirátů ve sněmovně a proč se po letech rozhodl kandidovat do Senátu?

Jsou Piráti stranou plnou "kreténů"?

To tedy rozhodně nejsou. Ale vím, na co narážíte.

Na hádky, které poslední dva týdny zmítají vaší stranou. Odstartovala je slova dnes už bývalé šéfky pirátských zastupitelů v Praze a přítelkyně poslance Jakuba Michálka Michaely Krausové, která mimo jiné o jedné své pirátské kolegyni mluví jako o "z*srané p*če"... Nevymkla se vám ta stranická transparentnost trochu z ruky?

Všechny ty věci, které se teď řeší, unikly - ať už záměrně, či nezáměrně - ze soukromé korespondence. Diskuze k tomu na našem fóru má téměř pět set příspěvků a většinou je naopak naprosto konstruktivní. Ti lidé ze sebe jen dostávají něco, co v nich často bobtnalo už celé měsíce či roky. Ale i to je přece vyjádření vnitrostranické demokracie. Že z toho média vyzobají vulgarity a nejzajímavější příspěvky, samozřejmě chápu. Ale když se kácí les, létají prostě třísky. Nejde o nic, za co bychom se měli stydět.

Jasně. Ale právě na vašem internetovém fóru si teď lidé mohou v přímém přenosu číst o hádkách vysoce postavených Pirátů. Nebylo by lepší fórum pro veřejnost uzavřít?

To si nemyslím. Pokud jde o vyjádření názorů členů, nemůže fungovat nějaká polodemokracie. Demokracie buď je, anebo není. My už jsme si navíc tímto vším dávno prošli. Ty dohady, které dnes veřejnost sleduje, jsou pouze ikstá reinkarnace něčeho, co už Piráti zažili. Možná na ně jen dříve bylo méně vidět, nebyly tolik nasvíceny výškou aktuálních preferencí či naší účastí ve sněmovně. Pro nás to ale není novinka.

A že se vaši poslanci a europoslanci veřejně urážejí, komu v Bruselu vypreparovali mozek z hlavy a kdo nemá žádné svědomí, je v pořádku?

To bylo ale vyjádření na Facebooku, tomu by uzavření našeho fóra nijak nezabránilo. Fórum je spíše jakýsi hromosvod, kde ze sebe dostaneme, co potřebujeme.

Měli by se ale takto chovat vrcholní představitelé vaší strany?

Ne. Hlavně ti, kteří mají nějakou odpovědnost, by si ji měli uvědomit a zaujmout více rezervovaný nebo možná státnický postoj. A být zdrženlivější. Nechápu potřebu řešit takto spory na internetu, měli by se více krotit.

O jak závažný spor mezi politiky Pirátů ve skutečnosti jde, když například šéf poslanců Jakub Michálek a europoslanec Mikuláš Peksa shodně říkají, že už spolu nechtějí mít nic společného?

Těžko si představit koexistenci lidí, kteří se spolu nedokážou bavit. V zájmu Pirátů by si měli jít z cesty, jejich hlavní hodnotou má být loajalita ke straně. My nechceme být spolek kamarádů, kteří si jdou na ruku. Oba by to prostě měli kousnout, jít dál a už se v tom nepitvat.

A kousnou to?

U Jakuba Michálka jsem si jistější, on má hroší kůži a nic moc si nebere. Nebude to vnímat osobně, nebo to ze sebe setřese. U Mikuláše Peksy upřímně nevím, ten si to bude muset přebrat. Je v europarlamentu a zároveň i členem předsednictva a celý ten spor postavil dost ultimativně, což se mi nelíbí. Asi by si měl rozmyslet, kde vlastně chce sedět. Jakub Michálek už řekl, že v předsednictvu působit nebude, což vnímám jako zdravou sebereflexi. Své schopnosti teď zaměří jinam. Jakub není první, kdo se stal takovýmto terčem. A já jsem vždy říkal, ať se ty lidi snažíme neznechutit. Pojďme tu jejich velkou energii nasměrovat ven ze strany, zaměřme onu destrukci na politické oponenty. Tam se nám může hodit.