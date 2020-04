Kadeřníci plánují přesčasy, očekávají obří poptávku

Kadeřníci v Praze po uvolnění současných vládních restrikcí kvůli koronaviru plánují pracovat přesčas. Přesto budou poptávku uspokojovat jen obtížně. Lidé jsou podle nich do salonů zvyklí chodit pravidelně a o nejbližší termín návštěvy se zajímají neustále. Dotazů přibylo tento týden, když v úterý vláda představila harmonogram uvolňování podnikatelských činností. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pražskými kadeřnickými salony. Podle vládního plánu by kadeřníci mohli začít pracovat od 25. května.

O rezervaci termínu zaznamenali obrovský zájem například v kadeřnickém salonu Tomáše Arsova. Lidé se mohou objednávat telefonicky i přes online formulář. První týden po uvolnění mají již plný. "Jsme zklamaní, že budeme moci otevřít až tak pozdě, lidé se nás pořád ptají, zda by nemohli přijít dřív," řekla ČTK pracovnice recepce. Kadeřníci podle ní budou pracovat i o víkendech. Na otevření jsou připraveni. "Máme dezinfekce, roušky, teploměry, samozřejmě rukavice. Opatření jsme zavedli ještě před vyhlášením nouzového stavu. Teplotu jsme měřili zaměstnancům i klientům," uvedla dále recepční.

V pražském salonu Spell zatím diář rezervací neotevřeli. Chybí jim detailnější pokyny k bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Není tak třeba jasné, kolik kadeřnic bude moci pracovat současně, vysvětlila zakladatelka salonu Barbora Bajerová. Ochrannými prostředky se přitom stihli také vybavit ještě před uzavřením, nakoupili mimo jiné dezinfekční světla, uvedla dále. Enormní zájem o objednávky evidovali už před zveřejněním harmonogramu, po jeho představení se ozvalo ještě více lidí. "Kontaktovali nás hned a úplně všude, přes telefon na sociálních sítích," popsala Bajerová. Běžně mají podle ní plno na tři měsíce předem, odhaduje, že nyní už přibylo přes 100 zájemců o termíny. "Budeme pracovat od nevidím do nevidím," řekla.

V kadeřnickém studiu Ten pocit je zájem o služby stále stejný. "Před nouzovým stavem jsme byli trvale plně vytíženi a nové klientky jsme objednávali pouze z naší "čekací listiny". Tento stav se nezměnil. Evidujeme již přes 150 klientek, kterým budeme nahrazovat termín. Klientky, které mají termíny v červnu, červenci a dál budou bohužel také přesunuty. Takže před sebou to časové manko v podstatě valíme," uvedl manažer studia Milan Straka.

Kadeřnické salony, barber shopy a další salony krásy jsou zavřené kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru déle než měsíc. Premiér Andrej Babiš (ANO) původně mluvil o tom, že právě kadeřníci by mohli být v první vlně uvolňování. Na základě doporučení epidemiologů jsou ale zařazeni až do čtvrté etapy z pěti plánovaných.