Kájínek vyhraje StarDance a Putin vrátí Krym Ukrajině

Bookmakeři tuzemských sázkových kanceláří opět spojili konec roku s vypsáním kurzů na netradiční sázky. U Fortuny lze například vsadit na to, že omilostněný vrah Jiří Kajínek v příštím roce zvítězí v televizní soutěži StarDance (50:1) nebo že se plzeňský fotbalista David Limberský, který havaroval v opilosti, stane ministrem dopravy (3000:1).

Na to, že prezident Miloš Zeman oficiálně navštíví KLDR, vypsali kurz 25:1. Tipsport vypsal například kurz 10:1 na svatbu hokejisty Jaromíra Jágra s přítelkyní Veronikou Kopřivovou. Bookmakeři Chance ohodnotili možnost, že by majitel TV Barrandov Jaromír Soukup vyhrál soutěž Československo má talent, kurzem deset tisíc:1.

"Tak dlouho jsme vypisovali sázky na Kajínkovo propuštění, až se to skutečně stalo. Jiří se stal záhy celebritou, po které prahne nejedna televizní stanice. Do roku 2018 dáváme nejznámějšímu českému omilostněnému tip na soutěže Prostřeno (8:1), vítězství ve StarDance (50:1) nebo na ministra vnitra (5000:1)," sdělil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Ze společenských sázek se dá u Fortuny dále sázet například na to, že se poslanec TOP 09 Dominik Feri ožení s dcerou prezidenta Miloše Zemana Kateřinou (700:1) nebo že prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámí homosexuální orientaci (50:1). Na to, že by moderátor a zpěvák Leoš Mareš uspořádal vyprodaný koncert v hale Madison Square Garden v New Yorku, vypsali bookmakeři kurz 5000:1. Kdo věří, že v Česku bude příští rok zrušen letní čas, může si vsadit za 50:1. Na to, že přijede papež František, se dá sázet v kurzu 10:1.

Kdo se zajímá o politiku, může si u Fortuny vsadit například na to, že ruský prezident Vladimir Putin vrátí Krym Ukrajině (100:1) nebo že koupí Aljašku (1500:1). Pokud by někdo věřil, že se bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek vrátí opět do čela strany, bookmakeři mu nabízejí kurz 75:1.

Bohatá je nabídka také u sportovních událostí. Na to, že čeští hokejisté vyhrají zároveň únorovou olympiádu a květnový světový šampionát, je ve Fortuně vypsán kurz 100:1. Na to, že by podnikatel Daniel Křetínský prodal Spartu a koupil Bohemians 1905, je vypsán kurz 750:1. Vsadit se dá například i na to, že sparťanský kouč Andrea Stramaccioni převezme český fotbalový tým (400:1).

Tipsport a Chance většinou pouze hodnotí pravděpodobnost vypsané události, kurzy do své nabídky případně zařadí až postupem času. Bookmakeři Chance například odhadují vystoupení Itálie z eurozóny kurzem 50:1. Konec Angely Merkelové na postu německé kancléřky ohodnotili kurzem 5:1, nepravděpodobný je podle nich například návrat Miroslava Kalouska do čela TOP 09 (100:1).

Na to, že by novou řadu televizního pořadu Ano, šéfe moderoval Láďa Hruška, vypsali bookmakeři Chance kurz 20 000:1. O něco pravděpodobnější je podle nich možnost, že by se premiér Andrej Babiš (ANO) odstěhoval zpět na Slovensko (1000:1).

Bookmakeři Tipsportu kromě Jágrovy svatby vypsali kurzy například na to, že se Václav Klaus mladší v příštím roce stane předsedou ODS (50:1). Vlajkonošem při zahajovacím ceremoniálu zimní olympiády v Pchjončchangu bude podle nich lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká (1,8:1). Šance dávají také biatlonistům Michalu Šlesingrovi (3:1) a Gabriele Koukalové (4:1).