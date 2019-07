Kalousek: Stačí vyměnit premiéra a bude po vládní krizi

Důvodem vládní krize je údajně výměna ministra kultury Antonína Staňka za Miroslava Šmardu, kterou prezident Miloš Zeman neuznal. Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek však v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ upozornil na pochybné hodnoty a priority sociální demokracie, které ve vládě nevadí trestně stíhaný premiér Andrej Babiš, ale personální výměnu už "nepřežijí". Zároveň přiznal, že předčasné volby neočekává.

Z jakého důvodu podle vás sociální demokraté hlasovali proti vyslovení nedůvěry vládě a nyní vyhrožují odchodem?

Oni ve skutečnosti nechtějí opustit vládu. Nicméně v okamžiku, kdy zjišťují, že nejsou suverénní ani ve výběru svých ministrů, tak zvažují, jestli není ta míra zesměšnění neúnosná. Je to do značné míry absurdní situace, protože trestně stíhaný premiér, který je důvodně podezřelý, že se obohacuje na úkor daňových poplatníků celé Evropské unie, jim nevadí, ale nepřežijí výměnu bývalého primátora Olomouce za starostu Nového Města na Moravě. Při pohledu zvenčí to vypadá absurdně. Je zajímavé, kde vlastně mají sociální demokraté hodnoty a priority.

Jde tady opravdu o jmenování ministra kultury nebo je problém někde jinde?

Já jsem přesvědčen, že jde o výměnu ministra kultury. Ani tak ne o tu samotnou personální výměnu, ale spíše o míru zesměšnění, která z toho plyne pro sociální demokracii.

Myslíte si, že skutečně dojde k předčasným volbám?

To se nedomnívám, i když není vyloučeno nic. Možností je celá řada, ale nemyslím si, že chce předseda hnutí ANO předčasné volby.

Předpokládejme, že k tomu dojde a Andrej Babiš vyhraje s hnutím ANO volby. S kým by mohl vytvořit koalici po odchodu Sociální demokracie?

Já si myslím, že je to zřejmé. Tomio Okamura koneckonců přiznal, že vyslovil nedůvěru vládě kvůli sociální demokracii, ne kvůli premiérovi. Je motivován vidinou toho, že zastoupí sociální demokracii ve vládě. To je jedna varianta. Nebo podpoří menšinovou vládu ANO výměnou za celou řadu politických i personálních výhod, které by z toho SPD měla.

Nepošpiní vládní krize Českou republiku, když se teď jedná o výhodné posty v europarlamentu, které vyhrálo ANO?

Česká republika už nemůže být více pošpiněná než tím, že celá Evropa ví, že se předseda vlády se obohacuje na úkor evropských daňových poplatníků. Nejjednodušší řešení má v rukou ANO, pouze by stačilo vyměnit premiéra a rázem je po vládní krizi. Nakonec jsou tady i subjekty mezi demokratickými stranami, které říkají, že nebude-li v čele vlády trestně stíhaný premiér, tak jsou ochotni se na té vládě podílet. Například KDU-ČSL. To znamená, že tu situaci nevyvolává primárně sociální demokracie, ale hnutí ANO tím, že lpí na trestně stíhaném premiérovi, o kterém už dnes všechny evropské země vědí, že se na jejich úkor obohacuje.

Řešením vládní krize je tedy výměna premiéra?

Samozřejmě, v civilizované zemi by k tomu už dávno došlo a žádná krize by nevznikla.