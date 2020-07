Kámen zmizelých připomene nacisty zavražděného Schulhabera.

Nový Kámen zmizelých připomene nacisty zavražděného krnovského podnikatele Adolfa Schulhabera. Instalován bude před domem na Hlavním náměstí, který jeho židovská rodina vlastnila. Položení a odhalení kamene je součástí festivalu Fajne léto po židovsku, který v pátek odstartoval. Jeho součástí budou komentované prohlídky krnovské synagogy, výstava fotografií či koncerty. Za pořadatele to řekl Tomáš Sedlák.

Kameny zmizelých jsou součástí evropského projektu Stolpersteine, jehož autorem je německý umělec Gunter Demnig. Upomínají na osudy těch, kdo byli nacisty deportováni, vyhnáni, zavražděni či spáchali sebevraždu. "Doslovný překlad slova Stolpersteine je kameny, o které je třeba klopýtnout, zavadit pohledem," řekl Sedlák.

V Krnově jich dosud bylo umístěno 16, a to v ulicích Jeremenkova, Mikulášská, Soukenická, a také na náměstí Minoritů a na Hlavním náměstí, kde bude položen i ten zatím poslední, sedmnáctý. Připomene obchodníka s textilem a člena místní židovské obce. "Adolf Schulhaber zde vlastnil rohový dům, v jehož přízemí se dnes nachází restaurace Hermes. V podnikání se mu dařilo, což v roce 1914 umožnilo jeho rodině vybudovat své sídlo přímo naproti radnici," vysvětlil Sedlák.

Dodal, že Schulhaber se narodil 20. května 1881 v Krnově, do Terezína byl transportován 28. ledna 1942. V březnu téhož roku jej deportovali do Izbice, transportního ghetta, odkud se vypravovaly transporty do vyhlazovacích táborů. "Dodnes není zřejmé, jestli zahynul v některém z nich nebo už v Izbici. Výměrem krajského soudu v Brně byl ale v roce 1946 prohlášen za mrtvého," řekla Sedlák.

Po příchodu nacistů byl Schulhaberův podnik arizován, včetně domu na náměstí. Po válce objekt přešel do majetku města.

Součástí programu festivalu budou komentované prohlídky krnovské synagogy. Zájemce provede průvodce v obleku rabína a vyzkoušet budou moci košer nápoje i jídla. Na programu je i zahájení výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma Zbožní židé v Evropě či Koncert hudebního Tria Chazor.