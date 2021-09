Kameny zasypaly turistickou cestu v Českém Švýcarsku, místo je neprůchodné

Kameny a písek zasypaly turistickou cestu u vrchu Koliště v Národním parku České Švýcarsko. Další skalní bloky by se mohly uvolit, místo je neprůchodné. Zřícení skalní stěny je svým rozsahem větší, než je v parku obvyklé. Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů, řekl v pondělí mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Na zcela zasypaný úsek červeně značené turistické trasy mezi Pohovkou a Skalní kaplí Kny narazili při procházce návštěvníci parku o víkendu. Událost nahlásili obsluze informačního střediska v Jetřichovicích. "Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů, kameny a písek zasypaly turistickou cestu do výšky zhruba 1,5 metru. Ve svahu se nacházejí další velké skalní bloky, které by se mohly uvolnit a dopadnout na cestu," uvedl Salov.

V příštích dnech řícení skály vyhodnotí geolog a pracovníci skalní čety správy parku, kteří navrhnou další postup pro zprůchodnění zavaleného úseku turistické cesty. Místo je nutné obejít, například po značených turistických cestách přes vyhlídku Treppenstein. Trasy najdou návštěvníci na webu parku.

Skalní řícení jsou v oblasti Labských pískovců a Českého Švýcarska běžná. Pokud se stanou mimo turistické cesty, nikdo si jich ani nemusí všimnout. "Tady se ale přibližujeme rozsahem k události roku 2006, kdy se zřítila skalní věž na Ferdinandově soutěsce. V tomto případě to byla celá skalní stěna," uvedl Salov.

Ve svahu zůstaly velké skalní bloky, které leží pouze v písku, je podle Salova otázkou času, kdy se dají do pohybu. Skalní četa nyní musí posoudit, zda jejich odstranění zajistí park svépomocí, nebo si bude muset objednat specializovanou firmu.