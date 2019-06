Kancelář nemusí připomínat saunu. Pomůže třeba i prodyšná židle

Před horkem se nejlépe uniká k vodě. Jak ho ale přežít, když je nutné strávit léto před monitorem? V něčem pomohou lepší návyky, úlevu však poskytne i správné kancelářské vybavení. Například židle, která má prodyšný povrch jak v případě opěrky, tak v sedací části, a nabídne vám pocit odlehčení vlastní tělesné váhy.

Pracovní místo bez klimatizace není ve třicetistupňových teplotách pro lidský organismus zrovna ideální. Jak se tělo snaží pomocí krve přenést nadbytečné teplo na povrch těla a odpařit jej pomocí potu, chybí nám krev v jiných tělesných orgánech - cévy se proto roztáhnou a srdce musí rychleji pumpovat, aby zvládlo okysličit všechny buňky v těle. To nás brzy unaví, pracujeme pomaleji, jsme podráždění, těžko se nám přemýšlí. Rozhodně nic, co by bylo v kanceláři žádoucí - a proto je třeba důsledky horka minimalizovat všemi dostupnými způsoby. Správným vybavením počínaje.

Pomůžou rolety i prodyšný nábytek

Velkou úlevu před dotěrnými slunečními paprsky slibuje zatemnění místnosti. Dostatečný přísun čerstvého vzduchu by pak měl probíhat zejména v brzkých ranních hodinách, kdy je vzduch ještě čerstvý - potom by jej měl nahradit spíše větrák, který navodí lepší pocit, ačkoliv sám o sobě na teplotu v kanceláři vliv nemá.

Každá možnost úlevy se počítá - proto není radno podceňovat ani vhodný výběr židlí. Koženkové potahy a jiné nekvalitní materiály, na které se člověk těžkopádně "přilepí", pocit horka ještě umocňují. Naopak kvalitní židle z progresivních materiálů nabídnou dostatečný komfort, který díky prodyšnosti pocení eliminuje.

Jednou z nich je například židle typu Cosm od výrobce Herman Miller, která kromě zmíněného materiálu nabídne také ergonomický tvar se synchronní mechanikou. "V židli Cosm úplně jednoduše zapomenete, že vůbec sedíte. Sofistikovaný design se automaticky přizpůsobí vašemu tělu i jeho pohybům a nabídne mu naprosto perfektní podporu a celkový balanc, což provází pocit neobyčejné lehkosti," vysvětluje odborník na kancelářský nábytek Jan Bastař ze společnosti cre8.