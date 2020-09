Kapacita voličů volebních míst pro hlasování z auta je 16 tisíc

Volební místa pro hlasování z auta jsou dimenzována až na 16 tisíc voličů, kteří jsou aktuálně v ČR karanténě. V České republice je dnes pro lidi nakažené covidem-19, případně ty, co jsou v nařízené karanténě kvůli podezření na nemoc, připraveno 78 hlasovacích míst, dvě z nich v Praze, zbylé po jednom v každém okrese, řekl ve středu ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Petr Vokáč. Volební účast podle něj oznámí ministerstvo ve čtvrtek dopoledne.

Na 45 takzvaných drive-in místech jsou připravené dva stany a dvě volební komise, aby zvládly případný nápor voličů. Dva stany jsou třeba v Berouně, kam od 7:00 do 10:00 přijela volit asi desítka voličů.

"Volič přijede autem, policie ho navede směrem na jeden ze stanů, který v drive-inu je, kde je hlasovací komise. S tím, že volič na první zastavení u toho stanu stáhne okénko a prokáže se 'občankou' členovi hlasovací komise, zároveň voliči zatím zpravidla ukazují potvrzení od hygieny," řekl Vokáč. Chvíle, kdy komise kontroluje doklad totožnosti, je jedinou, kdy si volič musí stáhnout z obličeje roušku pro kontrolu fotografie na dokladu. Jinak musí mít volič roušku celou dobu na obličeji.

Komise zjistí totožnost, dá voliči úřední obálku a hlasovací lístky. "Volič popojede za plentu, kde vloží lístek do obálky, následně odhlasuje tím, že lístek vloží do urny. Nevystupuje z auta, řídí se pokyny komise," uvedl Vokáč. Komise je v ochranných oblecích.

Představa o počtu lidí, kteří dorazí

Představu, kolik lidí ve středu využije možnosti hlasovat z auta, ministerstvo nemá. "Lidé se předem nehlásí, takže skutečně představu úplně jasnou a prokazatelnou nemáme, já doufám, že jich přijede co nejvíc. Na 16 tisíc jsou dimenzované kapacity zvláštních komisí," řekl Vokáč.

Volit mohou přijet i lidé, kteří se o karanténě dozvědí až ve středu. "Pokud se dnes dozví o karanténě, může se zvednout a do 15:00 přijet na drive-in. Pokud to nestihne, zítra (ve čtvrtek) zavolá na krajský úřad," řekl Vokáč. Následně by ho doma navštívila komise s přenosnou urnou.

Údaje o voličích i volební urny skončí ve středu na krajských úřadech, urny zůstanou zapečetěné do soboty. "Krajské úřady během večera shromáždí dokumentaci a schránky a budou nám posílat určitý report," řekl Vokáč.

Dodal, že volební komise na místech pro hlasování z auta nepracuje se seznamy, ale na čistý papír zapisuje lidi, kteří přijeli volit. Že má volič právo volit z vozu, může komise zkontrolovat podle seznamů, které má od České správy sociálního zabezpečení a hygienických stanic.

Seznam pak od ní dostane krajský úřad. "Úřad ho projde, rozdělí podle obcí trvalého pobytu a tyto výňatky ze seznamu pošle na jednotlivé obce, které během čtvrtka ty lidi odškrtnou ve svých stálých seznamech tak, aby komise věděla, že tento člověk už nemůže hlasovat, protože odhlasoval," řekl Vokáč.

Hlasy z uren z drive-in budou sčítat speciální volební komise na krajských úřadech v sobotu po 14:00. Komise budou vybavené ochrannými pomůckami, aby se zamezilo případnému šíření nemoci z odevzdaných lístků.

Vokáč předpokládá, že nejvyšší nápor voličů ve středu bude po 14:00, volební místa z auta jsou otevřená od 7:00 do 15:00. Voliči co nejsou v karanténě, budou v nynějších krajských a senátních volbách volit v pátek 2. a sobotu 3. října.