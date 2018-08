Kapitán v podpalubí. Mezi dětskými gangstery v Brně

Brněnské teenagery údajně terorizuje dětský gang pojmenovaný podle obchodního domu Vaňkovka a vedený chlapcem zvaným Kapitán. Jsou rváči z ošuntělých činžáků poblíž centra opravdu takovou hrozbou? Pustili jsme se po jejich stopách.



Hřiště v Moldavské ulici sevřené mezi paneláky brněnských Bohunic je docela živé místo. Ne snad kvůli pár zdejším dětem čutajícím do míče, ale díky partičce ze sídliště, která si tu dává každý večer dostaveníčko. Banda asi patnácti teenagerů tady prostě zabíjí čas. "Řvou tu do noci, kouří, štvou nás, ale že by se tu rvali, to úplně ne," vypráví postarší obyvatelka sídliště, ke které se přidává další. "No, slyšela jsem, že se tu prý porval nějaký gang či co. Zkopali tu kluka, do hlavy ho kopali, hrozné," uvádí. Otevřeli jsme tu zkrátka stále ještě žhavé téma.

Před třemi týdny si totiž na zmíněnou partu ze sídliště došlápla jiná banda - z činžáků kousek od centra -, která si podle nedalekého obchodního centra říká Vaňkovka gang. "Servali se dva kluci z těch gangů, a když náš prohrával, kámoši mu pomohli a společně nakopali tomu druhému," povídá jeden z kluků od Vaňkovky. Jak přiznává, úplná férovka to nebyla. Pět na jednoho. Pokopaný mladík neměl šanci a skončil s pohmožděninami v nemocnici. Nebylo to poprvé, co se drsní hoši z obchoďáku na bohunickém sídlišti objevili. "Fungujou už asi tři roky a poslední rok to začali fakt přehánět. Minule na nás šli s pěti teleskopy a boxerem. Jednoho mého kamaráda už zmlátili asi dvakrát nebo třikrát a jiného známého zmlátili tak, že byl dvakrát v nemocnici s těžkým otřesem mozku. Pokaždé, když nás vidí, mají nějaký problém a jdou na nás," svěřil se jeden z mladíků z konkurenční grupy.

Zval jsem ho na svíčkovou

Celé to má na první pohled slušný gangsterský nádech. Znudění mladíci od patnácti do dvaceti let, kteří se mezi sebou řežou bez jakýchkoli pravidel. Část z nich jsou Romové, ale zdaleka ne všichni. Pár prošlo diagnostickým ústavem a ani jeden nezanedbává pravý gangsterský vzhled. Členové Vaňkovka gangu se na sociálních sítích vystavují v drsných rapových pózách, ve značkovém oblečení, které zřejmě koupili přímo ve Vaňkovce. Svému bossovi, tedy šestnáctiletému Romovi Robinovi G. přezdívají Kapitán. "Funguje to asi takhle. V Brně jsou party děcek, které se nemají rády. Napíšou si přes sociální sítě, že dají bitku. Vezmou nože, teleskopy, boxery. Prostě to, co mají po ruce, a jdou proti sobě," svěřila se hlava Vaňkovka gangu serveru iDnes.

Zkrátka gangsteři k pohledání, kteří okoukali praktiky svých slavnějších amerických vzorů se vším všudy. Jejich majstrštykem je zřejmě poselství starostovi Bohunic Antonínu Crhovi. "Napsali mi, že mi Kapitán vzkazuje, že když děcka od nás z Bohunic přestanou provokovat, nebudou sem jezdit. Na to jsem reagoval, že mi nikdo nebude nic nařizovat, a při první příležitosti jsem na ně vystartoval. Dostal jsem echo od jednoho mladíka, že tady jsou, vyběhl jsem z radnice a chtěl jsem si to s nimi na férovku vyříkat," popisuje starosta střetnutí s mladíky.

Co na to Albertfighters?

Jeho výhodou bylo, že bohunická radnice je od zmíněného hřiště kousek, takže se mu přepadovka povedla dokonale. "Od nás tam bylo asi dvanáct kluků, od nich asi patnáct. Vletěl jsem mezi ně, nechal jsem si ukázat toho Kapitána a chtěl jsem si ho vzít stranou, abych mu řekl, aby se na nás vykašlali. Vypadá docela dospěle, tak jsem ho zval na pivo a na svíčkovou, kterou prý miluje, ale nechtěl. Nicméně celkově na mě ti kluci působí jako děcka, žádní gangsteři. Nebýt medializace, je to příběh, jakých se ve velkých městech dějí desítky," povídá Antonín Crha.

Za pravdu mu dává řada obyvatel sídliště, kteří tvrdí, že se nic tak velkého neděje. Často pak vtipkují na adresu vůdce gangu, jenž na některých fotografiích působí spíše dětsky a rozhodně nevzbuzuje strach. Trefují se i do názvu odvozeného od obchodního centra. "Na vypuzení Vaňkovka gangu bych pozval Olympia gang. Může se ovšem stát, že po vypuzení Vaňkovka gangu Olympia gangem se zde OG usídlí a bude považovat Bohunice za svoje teritorium. Pak by pomohli už jen Lidl Fanatics, kteří mají dobré vztahy s Kaufgang. Otázka, co těmto bojům řeknou vládci Brna Albertfighters," píše jeden z diskutujících.

V Bohunicích se to zkrátka mele. Části lidí je gang spíše pro smích, druhá ho bere vážně. Zejména ti, kteří bitku v Moldavské ulici viděli z oken a hodlají proti nájezdníkům z centra bránit vlastní děti za každou cenu. "No nic, nezbývá než jim dát do rypáku. Budu chránit naše děti a klidně i trubkou," svěřil se v internetové diskusi jakýsi Martin Pokorný. Další rodiče se na Facebooku svolávali, že budou cizí partičku monitorovat a volat na ni policii, jakmile se na největším brněnském sídlišti objeví, jiní mluví přímo o domobraně. U řady Bohunických tedy téma dost rezonuje a bagatelizovat ho rozhodně nechtějí.

Tak kde jsi, Kapitáne?

Takže jak to je? Vládne Brnu opravdu nelítostný dětský gang, nebo jde o přefouknutou bublinu okurkové sezony? Odpověď hledáme přímo u Vaňkovky, kde sháníme toho nejpovolanějšího. "Kapitán, El Johny nebo taky Gulaš, říká se mu různě, ten bydlí kousek odsud na Křenové ulici," informuje nás romský mladík v jednom ze špinavých činžáků. "Vy jste policajt?" vyhrkne na mě tamtéž starší žena. "Měl byste toho hajzla rovnou zavřít," dodává. Jenže právě kvůli těmto obavám se hledání kápa poněkud komplikuje. "Skrývá se, je zavřený v baráku, nevylézá, bojí se, že ho seberou. Ale víte co, žádný gangster to není, je to kluk jako my, docela se tady tomu smějeme," vykládá na ulici romský mladík v černých brýlích. Obíháme tedy pět zaručených adres, kde Kapitána hledat, ale mladý bitkař se nechává zapírat. "Tady nikdo takový nebydlí, neblázněte," slyšíme na jedné z adres v Křenové ulici. Kapitánovi tedy píšeme přes Facebook - bez odezvy. Tvrzení jeho kamarádů, že se bojí jakkoli ukazovat, jsou tedy zřejmě pravdivá.

Naposledy se rozpovídal přes sociální sítě na webu iDnes, a jakmile se do věci aktivněji vložila policie, utichl. Policisté si prý vzali oblast Bohunic na paškál a při každé hlášce tam vyrážejí dokonce s několika vozy. Oblast sídliště údajně procházejí také policisté v civilu a pokročilo i hledání viníka napadení v Moldavské ulici. "V případu napadeného chlapce v Bohunicích už máme ustanovenu konkrétní podezřelou osobu. Vzhledem k věku obou aktérů incidentu a stadiu vyšetřování nemůžeme sdělovat další podrobnosti," řekl nám mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. Jakkoli tedy starosta Bohunic medializaci případu kritizuje, série článků rozhodně policii nakopla k aktivitě a ztráta anonymity naopak vzala vítr z plachet chlapcům z Vaňkovky.

Haló, tady Vaňkovka gang

Ti ve své hře na schovávanou ale přece jen udělali jednu výjimku. A to když je nepřímo oslovilo hnutí Slušní lidé, které se stylizuje do jakýchsi ochránců druhého největšího českého města. "Proslavilo se" svým květnovým zásahem v Divadle Husa na provázku, kde jeho členové přerušili podle nich nevhodnou hru Naše násilí a vaše násilí, v níž Ježíš znásilňuje muslimku. Teď se partička, v jejímž čele stojí Zdeněk Pernica, kickboxer a bývalý fotbalový chuligán brněnské Zbrojovky, rozhodla k další akci. "Jsme politické hnutí, takže když vidíme nějaké téma, snažíme se ho řešit. A tohle je pro nás nejjednodušší, vždyť z té ulice vlastně jsme, takže máme na ty lidi různé kontakty," uvádí Pernica u své tréninkové tělocvičny v Husovicích. Na sociální sítě vyvěsil video, v němž požaduje "degradování Kapitána", a chlapci z Vaňkovky se ozvali. Zřejmě zavětřili, že tentokrát by férovku na hřišti jistojistě prohráli. "Zavolali nám a dali mi toho Kapitána k telefonu. Zval jsem ho na společnou schůzku, kde bychom si to vyříkali, ale nechtěl. Nicméně část z nich fakt přišla a nějak nám to vysvětlili," říká Pernica. Výsledkem je trochu bizarní video, kde šestice kluků z Vaňkovky před "nařachanými" Zbrojováky popírá, že by vůbec byli nějaký gang. "Jestli si média myslí, že máme nějaký vyšší záměr bít lidi, tak je to nesmysl. My si prostě chceme zajít na cígo, popovídat, občas jdeme na kofolu, prostě tak," vysvětluje hlavní smysl existence Vaňkovka gangu jeho člen v červeném tričku. Část kluků z Vaňkovky také popřela, že by kohokoli mlátila. "My se sejdeme u té Vaňkovky, pokecáme, ale nemlátíme se. Mlátí se ti určití. A ti teďka nepřijdou, protože se bojí, jsou zalezlí," povídá jeden z kumpánů. Bitky jsou podle členů Vaňkovky předem dohodnuté přes sociální sítě, a nejde tak prý o nějaké nájezdy na nicnetušící mladíky. Podobné partičky domlouvající si rvačky jsou podle kluků z obchoďáku v Brně asi tři.

Slušní lidé, ti sluníčkáři

Slušní lidé se prostě z celé záležitosti snaží vytřískat politické body. A nutno říct, že to nedělají úplně hloupě. Na schůzku s Vaňkovka gangem přivedli mladého úspěšného boxera pocházejícího také z pouliční party, a výrostkům hned nabídli možnost si zaboxovat. Paradoxně tak kopírují zaběhnutý program, který v Brně funguje už léta pod hlavičkou občanského sdružení Ratolest. Na bezprizorní děti cílí především nízkoprahové centrum Likusák spadající pod Ratolest, jehož zaměstnance by Slušní lidé nejspíše označili dnes populárním termínem "sluníčkáři". "Nám sem chodí puberťáci od dvanácti do dvaceti let, hodně řeší školu, věci v partě, vztahové věci. My k nim přistupujeme s respektem. Máme tu děti, které mají problém s přemírou agrese. Těm často nabízíme tenhle prostor, kde si můžou třeba hodinu denně zaboxovat a vybít se," říká Jan Kopic, šéf nízkoprahového centra v brněnské Líšni.

Prostor, kde právě jsme, je v zásadě herna kombinovaná s tělocvičnou, jejíž nedílnou součástí je boxovací pytel. Co by vlastně s Kapitánem dělal? "My na ta místa, kde ti kluci působí, běžně chodíme a bavíme se s nimi, co by je bavilo. Nabízíme jim různé aktivity. V prvé řadě musejí chtít. A jestli by Kapitána bavily nějaké bojové sporty, pak by se mu dal zprostředkovat nějaký trenér, který by ho ten sport naučil a zároveň ho srovnal," uvažuje Kopic. Zajímavá shoda - nízkoprahové neziskové centrum a hodně pravicově orientovaná partička nabízejí stejné řešení. Pikantní je na tom ještě jedna věc. V osobě Zdeňka Pernici se totiž Slušní lidé nebezpečně blíží jinému brněnskému gangu, proti němuž jsou kluci z Vaňkovky neškodnými "zobáky". Takzvaný Johny Kentus Gang zkráceně JKG, složený výhradně z fotbalových chuligánů brněnské Zbrojovky, se s tím totiž v druhé polovině devadesátek skutečně nemazal.

Vytržený dred coby trofej

"JKG byl klasický chuligánský gang fanoušků Zbrojovky. Já jsem byl tehdy součástí jiného gangu, Torcida, v němž jsme fandili, pili pivo, dělali bordel a občas se servali s policajtama. Ale oni do toho vstoupili někdy v letech 1995 a 1996 a všechny jako my z fotbalu vytlačili," popisuje vznik nechvalně proslulé partičky rváčů publicista Luboš Pavlovič, zakladatel časopisu Živel. JKG byla prostě klasická neonacistická družina, která útočila na vše, co se jí z nějakého důvodu příčilo. "Začalo jim vadit, že máme prsteny, že máme dlouhý vlasy, že hulíme trávu. Vlastně pohltili celou tu chuligánskou scénu a násilí nekončilo jen na fotbale, ale začalo se to zaměřovat i na hospody a kluby, kam chodili lidé, kteří se jim z nějakého ideologického nebo jen vizuálního důvodu nelíbili," popisuje Pavlovič. Častým cílem nájezdů JKG byla třeba levičácká hospoda Skleněná louka nebo noční kluby, kde chuligáni mlátili údajné feťáky. "Prostě vběhli do hospody, po prvních lidech začali házet půllitry či stoly, pak si vybrali někoho, kdo měl dredy, toho si vytáhli ven. Většinou si brali i trofeje, třeba tomu člověku vytrhli dred a ten pak nosili nalepený na sobě," vzpomíná Pavlovič coby častý svědek takového řádění. Lze najít i pohled z druhé strany, tedy čtyři roky starý rozhovor se zakladatelem gangu zvaným Hammerhead, zveřejněný na chuligánském webu. Ten na podobné akce vzpomíná naopak v dobrém. "Jéje, těch bylo a bylo to fajn. Napírat se pěkně v putyce a na zavíračku se sbalila banda rozpoutávat po Brně peklo - to bylo něco pro mne. Myslím, že pěkná řádka sharpů a Antify na nás nevzpomíná zrovna v dobrém," svěřil se.

Gauny to zařídí

Naprostým postrachem byli členové JKG zejména v noci u hlavního nádraží, kde úřadovali při takzvaných rozjezdech. V době, kdy se k nádraží sjedou všechny noční linky, aby se následně rozjely do všech koutů města, chodili bijci mezi tramvajemi a tipovali si své oběti. Ty pak vytáhli ven z vozu a před očima desítek svědků je na ulici zmlátili. "Pro někoho, kdo byl nějak výstředně oblečený, bylo velmi těžký se dostat od nádraží domů. A to trvalo nějaké dva tři roky, než se vytvořil protitlak brněnské Antify, která členy JKG vymlátila, tedy žádný zásah státu, nic takového," říká Pavlovič. Podle něho se v členech JKG mísily rasismus, xenofobie a touha být součástí jakéhosi klubu rváčů. "To byli prostě lidi, kteří se rádi mlátili."

A jak s tím souvisí šéf Slušných lidí Zdeněk Pernica? Prý nijak. "Znám ty lidi. Chodil jsem na Zbrojovku, ty lidi znám, nebudu říkat že ne. Mně to každý předhazuje, jako kdybych tady pořádal nějaký Majdan. Já se od toho distancuji, a jestli někdo tvrdí, že jsem nějaký Johny Kentus Gang, tak ať mně ukáže nějakou fotku nebo video, kde bych se s nimi vystavoval," tvrdí.

Jeho kritici mají naopak jasno: Pernica pod přezdívkou Gauny podle nich součástí JKG byl. Ale ať už je pravda jakákoli, jeho chuligánská minulost možná dost pomohla tomu, že kluci z Vaňkovky zkrotli. Nechcete přece dostat nakládačku od někoho, kdo se byť jen blížil bijcům z JKG. To jsou zkrátka brněnské gangsterské paradoxy.