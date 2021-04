Kárný senát projednává případ soudce, po nehodě odmítl zkoušku na alkohol

Kárný senát Nejvyššího správního soudu začal ve středu v Českých Budějovicích projednávat případ bývalého místopředsedy jihočeského krajského soudu Bohuslava Petra. Kárnou žalobu na něj podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Důvodem byla loňská dopravní nehoda, kterou údajně způsobil Petr a odmítl po ní podstoupit zkoušku na alkohol. Benešová navíc tvrdí, že Petr o nehodě, při níž nebyl nikdo zraněn, několik dní o incidentu neinformoval úplně a pravdivě krajský soud. Řekla to ve středu na jednání kárného senátu v Českých Budějovicích.

Petr tvrdí, že v den nehody alkohol nekonzumoval, ale udělalo se mu špatně. "Čerpal jsem dovolenou, vezl jsem manželku do práce, s níž jsem šel i na oběd do restaurace Masné krámy, kam chodí i jiní soudci a státní zástupci," uvedl před soudem. Dodal, že s některými kolegy se v restauraci bavil. "Mohli by dosvědčit, v jakém jsem byl stavu," řekl.

I když měl Petr dovolenou, šel 13. února odpoledne do budovy krajského soudu, kde pracuje jeho manželka. Jeden z předvolaných svědků Robert Janda, jenž zrovna u soudu pracovně byl, tvrdí, že Petr nebyl schopný chůze, v kanceláři něco pil, a přesto pak před budovou sedl do auta a odjel. "V budově soudu jsem si došel na záchod, udělalo se mi nevolno a šel jsem do své kanceláře. Kategoricky odmítám, že bych v průběhu dne konzumoval nápoje. Natož v budově soudu," řekl Petr.

Soudce dodal, že se při nehodě udeřil do hlavy, i když byl připoután. "Byl jsem otřesen, a pokud jsem se nepodrobil zkoušce, nebylo to účelové," uvedl Petr. Dále řekl, že za nehodu přijal odpovědnost a správní orgán mu uložil pokutu a odebral řidičský průkaz. "Omlouvám se za své jednání. Jsem si vědom, že jsem poškodil dobré jméno justice," řekl Petr. V souvislosti s nehodou loni Benešová Petra dočasně zprostila funkce soudce.