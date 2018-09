Kauzu s Půtou soud kvůli námitce podjatosti přísedící odročil

Projednávání korupční kauzy, v níž je obžalován i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v úterý u libereckého krajského soudu překvapivě nezačalo. Důvodem je námitka podjatosti přísedící, kterou podali Půtovi právníci. Soud ji sice odmítl jako neodůvodněnou, právníci se ale rozhodli podat stížnost. Lhůtu na rozmyšlenou si ve věci ponechal i státní zástupce.

"Soud proto se zahájením líčení počká na rozhodnutí vrchního soudu, aby nemusel výslechy opakovat," uvedl předseda senátu Petr Neumann.

Jednou z přísedících je totiž Zdeňka Hronová, manželka Půtova spolustraníka Michala Hrona. Ten před čtyřmi lety v Liberci kandidoval na primátora a Půta jeho kandidaturu po celou dobu podporoval. Půtovi právníci podali námitku z opatrnosti; chtějí předejít dohadům, že si hejtman zařídil, aby rozhodoval člověk jemu blízký.

Takové spekulace už se podle Půtova obhájce Michala Sýkory v politických kruzích objevily. "Nechceme, aby zprošťující rozsudek, ve který doufáme, mohl být zpochybňován," doplnil Sýkora.

Předseda senátu Neumann ale řekl, že důvody podjatosti nenašli. "To, že má někdo manžela, který je shodou okolností ve stejné straně jako někdo z obžalovaných, není důvod. Kdybychom hledali pokaždé, kdo je kde ve straně a kdo s kým chodil do školy, to bychom nezahájili nikdy nic," poznamenal Neumann. Přesto radši jednání odročil na prosinec, kdy předpokládá, že už bude mít rozhodnutí vrchního soudu. I podle státního zástupce Radima Kadlčka může být námitka podjatosti důvodná.

Korupční kauza spojená s financováním rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci se k soudu dostává čtyři roky po vznesení obvinění. Týká se evropských dotací na projekty, které připravila liberecká obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany (GEPO). Na rekonstrukci kostela za 65 milionů korun ani na projekt oddychové zóny Perštýn ale nakonec žádné evropské peníze vyplaceny nebyly.

S Půtou je v případu obžalováno dalších 12 lidí a zástupci čtyř firem, mimo GEPO také Metrostav, Developer CZ a Gallos. Obžaloba je viní z poškozování finančních zájmů Evropské unie, podplácení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí jim tresty od pěti do 12 let vězení. Půta je obžalovaný z braní úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby, vinu ale od začátku odmítá.

Líčení bude pokračovat 4. prosince.