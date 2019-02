Babišovu kauzu si vzal na starost kraj, černošická radnice ji postoupila

Černošický městský úřad postoupil kauzu podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolacímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Spisový materiál mu předložil ve středu společně se svým stanoviskem a odvoláním, které Babiš podal proti rozhodnutí černošických úředníků. Městský úřad o tom informoval na svých webových stránkách.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o dvě stě tisíc korun. Babiš se odvolal, věcí se nyní mají zabývat krajští úředníci. Rozhodnutí by měli vydat do třiceti dnů od doručení. Podle informací byl již spis na krajský úřad doručen.

Babiš se počátkem února odvolal, černošičtí úředníci měli lhůtu 30 dnů na posouzení odvolání. Měli vyhodnotit, zda obsahuje nové skutečnosti nebo důkazy, jimiž by se museli zabývat. Vzhledem k tomu, že nenastal důvod pro zastavení řízení či změnu nebo zrušení rozhodnutí, postoupili spis společně se svým stanoviskem krajskému úřadu, respektive legislativně právnímu odboru a živnostenskému úřadu.

Krajští úředníci nyní mohou původní verdikt zrušit, potvrdit nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání. Rozhodnutí by měli vydat do 30 dnů od doručení. Podle informací ČTK byl již spis na krajský úřad doručen.

Piráti mají pochybnosti

Opoziční krajští zastupitelé za STAN navrhovali, aby případ kvůli možné podjatosti převzal některý ze sousedních úřadů, například v Praze. Poukazovali na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová to označila za úsměvné. Připomněla, že pražskou radnici vede Pirátská strana, která krajský úřad v souvislosti s Babišovou kauzou kritizovala.

Piráti upozorňovali na nedávnou reorganizaci středočeského krajského úřadu, která podle nich vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úředníků. Dosavadní odbor správních agend, který měl případ řešit, byl začleněn do odboru legislativně právního. Ředitel krajského úřadu Jiří Holub jakoukoliv účelovost odmítl. Reorganizace se podle něj začala chystat už loni a s kauzou nesouvisí. Příslušní úředníci podle něj nebyli přesunuti jinam ani propuštěni a jejich kompetence zůstaly stejné.

Premiér se ve správním řízení hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu, a tím splnil povinnosti dané zákonem o střetu zájmů. Podnět odeslala loni v srpnu do Černošic Transparency International ČR. Radnice v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.