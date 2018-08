Bakala o OKD vypovídat nebude. Možná bude předveden

Finančník Zdeněk Bakala se nedostaví ke sněmovní vyšetřovací komisi k privatizaci důlní společnosti OKD. Oznámil to prostřednictvím svého mediálního zástupce. Komise podle Bakaly není nestranná a svým zaměřením zasahuje do probíhajícího soudního řízení. Bakala se proto obává toho, že by jeho výpověď byla zneužita k dalším politickým tlakům na soudní projednávání případů souvisejících s OKD. Zdůraznil také, že se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického.

Předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti) odmítl Bakalovy výtky, že je podjatý a že komise není nestranná. ČTK řekl, že bude navrhovat, aby sněmovna nechala Bakalu předvést ke komisi policií, protože finančník podle něj v dopise neuvedl žádné relevantní důvody své neúčasti.

"Je mým nezpochybnitelným právem nevypovídat před komisí za situace, kdy je s ohledem na chování některých osob, zejména politiků, včetně některých členů komise, zřejmé, že by má výpověď mohla být jimi zneužita ke zvýšenému tlaku na nezávislé rozhodování policie, státního zastupitelství a soudů," uvedl Bakala ve čtvrtečním dopise předsedovi sněmovní komise Lukáši Černohorskému (Piráti).

"Rovněž tak nemohu být nucen sdělovat komisi jako svědek informace, jejichž předčasné zveřejnění může ohrozit mou obranu v civilních řízeních, která proti mně byla zahájena," vysvětlil finančník. Zároveň uvedl, že na dobu, na kterou byl předvolán, má dlouho dopředu plánované povinnosti v zahraničí.

Není ctěna presumpce neviny

Černohorský označil Bakalovy důvody za alibismus a snahy se vyvinit ještě předtím, než komise k nějakým závěrům dospěla. Podle něj se finančník vzdává možnosti vysvětlit komisi své kroky v kauze OKD a obhájit je. "V případě, že dojdeme k názoru, že dejme tomu něco spáchal, tak on se bude alibisticky vyviňovat s tím, že to bylo politické rozhodnutí," uvedl Černohorský. Podotkl, že komise svá zjištění poskytne policii, která je stejně bude muset prověřit.

"Poslanecké sněmovně zůstala jediná varianta, nechat ho (Bakalu) předvést policií," uvedl Černohorský, který to bude navrhovat. Komise se o tom podle něj poradí na příštím zasedání.

Bakala v dopise také uvedl, že vznik komise není v souladu s ústavním rozdělením moci na moc soudní a zákonodárnou s ohledem na probíhající soudní i trestní řízení. Poukázal na to, že je na něj některými politiky včetně části členů komise nahlíženo jako podezřelého, že je označován za tuneláře a že prezident Miloš Zeman vyzval k jeho odsouzení.

Černohorskému v této souvislosti Bakala vytkl předpojatost vůči sobě i devótní přístup k Zemanovi. Poukázal na to, že se předseda komise se Zemanem sešel soukromě namísto toho, aby ho předvolal ke komisi jako někdejšího premiéra, za jehož vlády byla OKD privatizována.

Bakalova investiční skupina RPG Industries koupila OKD od společnosti Karbon Invest krátce poté, co tato firma získala důlní společnost od státu. Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD. Výsledky má předložit plénu na podzim příštího roku.