Kauza H-Systému je dlouholetou ostudou justice, tvrdí advokátka

Dlouholetý spor kolem kauzy H-Systemu stále nekončí. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport podle senátora Jiřího Čunka přislíbil, že do vyřešení případu nebude z Horoměřic vystěhovávat žádného z klientů H-Systemu. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ se ke kauze vyjádřila také advokátka Dagmar Raupachová.

Kauza H-Systemu trvá už víc než dvacet let. Co si o ní myslíte?

Že trvá již velmi dlouho. Bylo v ní poškozeno mnoho lidí, jeví se pro většinu lidí jako přehledná či dokonce černobílá. Společnost má možnost vidět přes média konkrétní domy, konkrétní lidi, což vždy vyvolává emoce, soucit a touhu vše sledovat a dozvědět se výsledek. Je tedy pochopitelné, že se toho média právě v době prázdnin ráda chytnou.

Je ale důležité si uvědomit, že takových kauz byla celá řada. Kvůli naprosté bezohlednosti, tvrdosti či drzosti podvodníků v bílých límečcích přišlo mnoho lidí o své úspory či bylo přímo okradeno různými způsoby. Tak mě jen tak napadá, komu všemu bychom měli pomoci, aby to bylo spravedlivé?

Objevují se názory, že poškození věděli, do jakého rizika jdou, a neměli tudíž dostavovat své domy. Jaký na to máte názor?

Je třeba zdůraznit jednu věc. Není úplně fér házet vše jen na poškozené, že si měli vše přečíst, poradit se a tak dále. Rada je to jistě dobrá a zcela určitě platí, ale tak úplně jednoduché to v životě není. Máme tu stát, který má nastavit takové podmínky, aby se riziko takových obřích podvodů alespoň minimalizovalo. A když k nim dojde, tak má efektivně zasáhnout a řešit. Nástroje - a není jich málo - k tomu má. A tak musím konstatovat, byť ve zkratce, že několikaletý spor je ostudou justice. Zde už nemají prostor žádné výmluvy. Takhle dlouho prostě nesmí soudní proces trvat.

Rozhodl soud humánně, nebo šlo o verdikt, který ani jinak skončit nemohl?

Soud rozhodl, jak rozhodl. Důkazní situace bývají v jednotlivých kauzách složité. A ještě složitější bývá hodnocení zvenčí. V médiích zaznívají argumenty znesvářených stran a ty samozřejmě prezentují především své zájmy - někteří méně, jiní více poctivě. Pravdou zůstává, že rozhodnutí soudu by se mělo respektovat, a pokud s ním nesouhlasíme, můžeme využít všech řádných i mimořádných opravných prostředků.

Zároveň si ale myslím, že rozsudky soudů by měly obsahovat rozměr lidské spravedlnosti, rozměr dobrých mravů a méně právního formalismu. Přemýšlejme o tom, my jsme společnost, i my neseme díl odpovědnosti.

Je nějaká možnost, která by lidem umožnila se nestěhovat?

Já tvrdím, že dokud je sebemenší šance, má se člověk prát. Jsem přesvědčená, že vystěhování se lidé bát nemusejí. Domnívám se, že je to použité jako nástroj, hrozba, která má umožnit lepší pozici pro druhou stranu při vyjednávání.

Co byste lidem ze spolku Svatopluk doporučila jako další postup?

Konkrétní rady v postupu se budou odvíjet od zájmů jednotlivých skupin poškozených. Já vidím celkové řešení v debatě. Jinak to nepůjde. Půjde o výši finanční částky a je pravděpodobné, že to ještě chvíli potrvá.

A co zbytek poškozených z kauzy H-Systém? Pokud to dobře chápu, stojí jejich zájmy proti sobě...

V této kauze je poškozených mnoho. Máte pravdu, že jejich zájmy se rozcházejí a v mnohém stojí proti sobě. O to je to složitější. Pomůžete jedné skupině, poškodíte druhou - řečeno zkratkou. A co ti ostatní z jiných kauz? Ti, o kterých ani nevíme, kteří už ani neměli sílu jít se svým problémy do médií...

Právě proto jsem velmi střízlivá v hodnocení a chci si uchovat lidský spravedlivý pohled. Samozřejmě přeji všem poškozeným, aby získali co největší možnou část ze svých ztracených úspor.