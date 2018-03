Devět let vězení a propadnutí veškerého majetku. Žalobce navrhl trest pro Ratha

Bývalý středočeský hejtman David Rath by měl jít za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. V závěrečné řeči to soudu navrhl státní zástupce Petr Jirát. Podle něho by také bývalému vrcholnému politikovi měl propadnout veškerý majetek.

Stejný trest Jirát navrhl i Kateřině Kottové a jejímu manželovi Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek.

Jirát dnes přednesl závěrečnou řeč v Rathově korupční kauze potřetí. Proti předchozím návrhům se jeho představy o trestech pro 11 obžalovaných příliš nezměnily. Pouze v jednom případě byl mírnější, když navrhl podmínku místo původního nepodmíněného trestu.

Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory nebo kolínské, mladoboleslavské či kladenské nemocnice. Rath a Kottovi chtěli podle obžaloby za ovlivnění zakázek úplatky přes 48 milionů korun. Převzít podle spisu stihli 38 milionů, pak je zatkla policie.

Policie skupinu 11 obžalovaných pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.