Rath vinu odmítl, k soudu přišel s transparentem hlemýždě

Za přítomnosti většiny obžalovaných u Krajského soudu v Praze začalo jednání v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Obžaloba viní devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Politik před začátkem zopakoval, že žádné úplatky nebral. Ani v odposleších o tom podle něj nejsou důkazy.

Bývalý hejtman také znovu upozornil na to, že se případ dostává k soudu až sedm let po pořízení odposlechů. "Za to by se měl někdo zodpovídat," prohlásil. K soudu si Rath přinesl transparent s obrázkem hlemýždě a nápisem prokurátor.

K soudu dorazila ústřední trojice celé kauzy - Rath a bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová se svým manželem Petrem Kottem. Přišli také někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát a jeho podřízený Jiří Anděl. Omluvili se manažer zdravotnické firmy Puro-Klima Martin Jireš, šéf firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský a podnikatelka Lucie Novanská.

U soudu je i zástupce Středočeského kraje Petr Kohout. Kraj se k jednání připojil s náhradou škody. Podle současného vedení vznikla hejtmanství v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia škoda tři miliony korun. K samostatnému projednání vyloučila soudkyně Iva Říhová případ společnosti ML Compet, kterou vedla Novanská a která pro zadavatele pořádala některé tendry. Zástupci ostatních firem se buď dostavili, nebo omluvili.

Rath a Kottovi si podle obžaloby domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Za přijetí úplatku je v druhé větvi kauzy obžalován ještě Houdek, který podle státního zástupce Jiřího Pražáka dostal 740 tisíc korun od vítěze tendru na dodání 48 sanitních vozů. Obžalobě z podplácení pak čelí Pilát, Jireš a Drážďanský. Anděl pak podle žalobce upravoval zadání veřejných zakázek a Novanská, která spolupracovala s Kottovou, machinace s tendry umožňovala.

Kott i Kottová taktéž vinu odmítli

Bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott v úterý u středočeského krajského soudu odmítli obžalobu, která je viní z přijetí úplatku v druhé části korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Také Rath před počátkem soudního jednání novinářům řekl, že úplatky nebral. Státní zástupce Jiří Pražák viní v případu devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic.

"Obžaloba je založena na celé řadě nepravdivých tvrzení a věcí, které se nestaly," prohlásili před trestním senátem shodně manželé Kottovi. Dále odmítli vypovídat, později se prý možná vyjádří ke konkrétním událostem. Odpoledne by měl pravděpodobně začít vypovídat Rath.

Státní zástupce přes hodinu četl obžalobu, jejíž hlavními aktéry jsou právě Rath a Kottovi. Trojice si podle něj domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Kvůli trestným činům přijetí úplatku, podplácení či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky čelí obžalobě také někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát, manažer zdravotnické firmy Puro-Klima Martin Jireš, šéf firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský, Jiří Anděl z Metrostavu a podnikatelka Lucie Novanská.

Obžaloba se oproti první části Rathovy korupční kauzy týká tentokrát i společností. Před soudem stojí firmy Aveza, ML Compet, Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Ty se podle státního zástupce dopustily navíc trestných činů pletichy při zadání veřejné zakázky nebo poškození finančních zájmů Evropské unie. V případě společností se soud vrátí i k zakázkám už projednávaným při první části kauzy. Obžaloba se týká například i rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice.

S požadavkem na náhradu škody se k jednání připojil Středočeský kraj, který požaduje tři miliony v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia. Kolínská nemocnice pak požaduje zhruba 254 miliony kvůli zakázkám na nákup a vybavení technologií a rekonstrukci pavilonu.

Rath byl již v první části korupční kauzy středočeským krajským soudem nepravomocně odsouzen na 8,5 roku vězení. Manželé Kottovi dostali nepravomocně trest 7,5 roku za mřížemi.

Dnešní jednání začalo se skoro hodinovým zpožděním. Zazněly požadavky na odročení kvůli tomu, že spis není kompletní, či námitky proti státnímu zástupci.