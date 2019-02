Mynář čelí třem trestním oznámením z ovlivňování soudců

Státní zástupce Jan Lelek postoupil policejní Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) tři trestní oznámení na hradního kancléře Vratislava Mynáře, která se týkají možných zásahů do nezávislosti soudu. Policie podle něj bude muset objasnit podstatu jednotlivých podání a posoudit, zda je ve věci dáno reálné podezření z trestného činu. Policisté si tak mimo jiné mohou Mynáře pozvat k podání vysvětlení.

Lelek, který vede Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, obdržel trestní oznámení na Mynáře od senátora Václava Lásky (SEN 21), od platformy Rekonstrukce státu a také od občana, kterého nejmenoval.

"Trestní oznámení jsem postoupil policejnímu orgánu k dalšímu postupu, nikoliv však bez dalšího k zahájení úkonů trestního řízení," vysvětlil. Policii dal konkrétní pokyny, kterými potřebuje "podezření rozptýlit, či potvrdit". "Zatím nelze usuzovat tak či onak, je to věc dalšího postupu," řekl.

Na vývoj ve věci upozornil senátor Láska na svém facebookovém profilu. "Mé trestní oznámení na Vratislava Mynáře pro jeho zásahy do justice státní zástupce postoupil k vyřešení Národní centrále proti organizovanému zločinu. No, já to nechtěl říct tak naplno. Ale jo, trestní oznámení doputovalo na správnou adresu," napsal. Postup státního zastupitelství okomentoval jako "správný a logický krok".

Prezident se kancléře zastává

Podle advokáta a někdejšího policejního vyšetřovatele Lásky se Mynář opakovaně dopustil trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Senátor vychází z mediálních článků a rozhovorů se soudci, kteří uvedli, že se je Hrad snažil ovlivnit v konkrétních kauzách.

Mynáře se už dříve zastal prezident Miloš Zeman. Uvedl, že na schůzky se soudci ho vysílal sám. Mynář podle prezidenta nikoho neovlivňoval.

Tomu, kdo působí na soudce v úmyslu, aby soudce porušil své povinnosti v řízení před soudem, hrozí podle trestního zákoníku půl roku až tři roky vězení.