Obviněn zatím nikdo není, sdělila Dostálová výboru

V případu agentury CzechTourism dosud nebyl nikdo obviněn ani obžalován, řekla poslancům z výboru pro veřejnou správu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). V kauze jde o údajně nehospodárné nakupování prostoru v mediích, ministryně postup agentury v této věci ve výboru znovu hájila.

"Jsou to velmi efektivně vynaložené zdroje," řekla. Nakupování mediálního prostoru při sledovaných akcích, jako je Pražské jaro nebo karlovarský filmový festival, je podle ní výrazně levnější, než případný individuální nákup prostoru v zahraničních médiích pro propagaci Česka.

Ředitelka agentury Monika Palatková označila za náhodu, že se s policejním prověřováním časově sbíhají výsledky interního auditu. Prověrka podle informací České televize ze začátku ledna poukázala na 48 problematických smluv. Podle Palatkové šlo o dílčí pochybení u smluv s poměrně nízkým plněním. Ředitelka uvedla, že začátkem prosince vyvodila na základě výsledků auditu personální důsledky.

Prověrka podle České televize poukázala na to, že víc než polovina částky na akce v regionech mířilo do krajů Plzeňského, Karlovarského a do Prahy. Pětinu zakázek zajišťovaly čtyři firmy. Palatková uvedla, že auditoři zkoumali vzorek smluv. Pokud by byl vybrán jiný, mohl by z něho vyjít třeba Olomoucký kraj, řekla.

Policisté v listopadu zajišťovali důkazy v sídle ministerstva, CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Z obydlí Dostálové, která podle České televize patří mezi hlavní podezřelé, odvezli po domovní prohlídce její služební počítač. V soudním příkazu k domovní prohlídce, který televize citovala, stojí, že ministryně rozhodovala v roce 2016 jako náměstkyně o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch vyvolených osob zprostředkovaně a mimo standardní postup.

Dostálová zopakovala, že za jejího působení se zavedla transparentní kritéria výběru akcí. "Chtěli jsme zabránit tomu, aby se takzvaně leštily kliky," zdůraznila.