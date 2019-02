Polského masa se salmonelou se v ČR snědlo 110 kg, testy zavádí i Slovensko

Ze 700 kilogramové zásilky polského hovězího, ve které testy odhalily bakterie salmonely, se v Česku snědlo kolem 110 kilogramů. Tepelná úprava ale bakterie zničí. Povinné veterinární kontroly hovězího z Polska, které ČR kvůli této zásilce zahájila ve čtvrtek, zavádí nově i Slovensko. Podle Evropské komise je na Česku, aby podniklo opatření proti potravinám, které mohou být ohrožením pro zdraví, tyto kroky ale musejí být přiměřené.

Státní veterinární správa (SVS) uvedla, že ze zásilky se salmonelou se již podařilo dohledat veškeré nezpracované maso. Jako poslední se našla část dodávky pro velkoobchod Makro, která byla odeslána pouze papírově, reálně zůstala ve skladu ve středních Čechách.

Podle mimořádných veterinárních opatření pro dovoz polského hovězího, která začala platit ve čtvrtek, musejí příjemci nechat maso vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely z poddruhu patogenního pro člověka. Žádnou zásilku nesmějí příjemci uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky.

Cena vyšetření je mezi 400 a 600 korunami, pokud je výsledek vyhovující. V opačném případě se dělají další testy. Statistiky testů za první den veterináři ještě nemají. Provoz státních veterinárních ústavů podle SVS testy neparalyzují, nadále se tak povinně kontroluje i drůbeží maso z Brazílie.

Na aféru zareagovali někteří tuzemští obchodníci. Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska. Firma Animalco z holdingu Agrofert, která kontaminované maso dovezla, přerušila spolupráci se svým polským dodavatelem a čeká na výsledky kontrolních testů. Nevylučuje přitom, že spolupráci s polským partnerem ukončí. Podle polského ministra zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowského se problémy s polským jídlem zveličují.

Mluvčí českého ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý uvedl, že cílem přijímaných opatření není zákaz obchodování se žádným z členských států EU. "Tedy ani s Polskem, protože volný pohyb zboží je základním pilířem fungování EU. Kontroly zdravotní nezávadnosti hovězího masa z Polska však považujeme v současné chvíli za nezbytné a přiměřené vážnosti situace," sdělil mluvč.

Bakterie salmonely v hovězím, ale i krůtím mase z Polska objevily také úřady ve Slovinsku, informovala tamní agentura STA. V případě hovězího šlo o 45 kilogramů, maso bylo určeno k výrobě kebabu. "Nedovolím, aby selhání polských orgánů opakovaně ohrožovala slovenské spotřebitele. Státní veterinární a potravinářská správa bude proto kontrolovat všechny dodávky polského masa, 100 procent zásilek polského hovězího masa bude muset projít kontrolou předtím, než se dostane ke spotřebiteli," uvedla slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná.

V Polsku se vyprodukuje 560 tisíc tun hovězího masa ročně, z čehož 85 procent míří na export. Do Česka se z Polska za tři čtvrtletí loňského roku vyvezlo hovězí za 739,6 milionu korun. Polsko je po Německu druhým největším vývozcem zboží zemědělského původu do České republiky.

Podle českého ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) trvá nedůvěra vůči polskému systému dozoru nad potravinami. České spotřebitele vyzval k tomu, aby dávali přednost českému hovězímu už poté, co tajně natočená televizní reportáž z jatek v Mazovském vojvodství před několika týdny ukázala skryté noční porážení nemocného dobytka. Maso z těchto jatek se dostalo vedle Polska také do řady zemí EU včetně Česka a Slovenska. Úřady nařídily jatka zavřít a do Polska kvůli této aféře přijeli inspektoři Evropské komise.