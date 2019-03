Šereda: Policie se zajímá o veřejné zakázky ÚOHS včetně mýtného

Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda ve čtvrtek potvrdil, že čtvrteční zásah detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na několika místech v Česku souvisí s některými veřejnými zakázkami, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) včetně zakázky na mýtný systém. Nikdo dosud nebyl obviněn.

"Část úkonů, která probíhala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se týká některých veřejných zakázek, které byly řešeno na tomto úřadu, včetně veřejné zakázky na mýtný systém. V tuto chvíli žádné obvinění nepadlo. Nic víc k tomu nyní neřekneme," uvedl ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda.

Žalobci se chystají vydat stručnou tiskovou zprávu k případu v pozdějších večerních hodinách. Osvětlit by v ní měli rozdělení dvou kauz, kterým se dnes celý den věnují. Blíže případné propojení obou kauz nechtěl nyní Šereda komentovat. "Jsou to samostatné kauzy," doplnil žalobce.

Policisté z NCOZ ve čtvrtek zasahovali na několika místech v Česku. Přišli do pražského sídla firmy Kapsch a do bytu jejího ředitele, do Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně, na radnici městské části Brno-střed, k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi a v Prostějově k vlivnému sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony ve dvou samostatných trestních věcech.

Detektivové NCOZ podezřívají předsedu antimonopolního úřadu Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe z korupce, napsal server Novinky.cz. Podezření souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr elektronického mýtného, který nyní Kapsch provozuje. Podle serveru to vyplývá z příkazu k domovní prohlídce, který zmiňuje i místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou.