Kdo by měl být novým Bondem? Brosnan má jasno

Pierce Brosnan aktuálně rozdává rozhovory ohledně svého nového snímku Mamma Mia! Here We Go Again, který vstoupí do kin příští měsíc. Zároveň se ale rozpovídal o době, kdy byl představitelem Jamese Bonda. Vyjádřil se také k aktuálnímu herci, který agenta 007 ztvárňuje a prozradil v rozhovoru pro Daily Mail, kdo by se mu v této roli líbil v budoucnu.

Brosnan si zahrál Bonda na přelomu tisíciletí ve čtyřech filmech: Zlaté oko, Zítřek nikdy neumírá, Jeden svět nestačí a Dnes neumírej. Kromě prvního filmu ale kritici jeho filmy příliš nechválili. Na vině však byly spíše slabé scénáře než samotný Brosnan, který se do role slavného britského agenta vžil dobře.

"Byl jsem lapen mezi Bondy Rogera Moorea a Seana Conneryho. Pouze ve Zlatém oku to byl opravdu můj Bond," svěřil se pro Daily Mail. Po posledním snímku Dnes neumírej mu hlavní producentka bondovek Barbara Broccoliová oznámila, že v roli končí. Jak přiznal, několik let se s tím vyrovnával, byl totiž připraven minimálně ještě jeden díl natočit.

Žezlo po něm převzal Daniel Craig, který do špionážního žánru vnesl surovost, brutalitu a chladnokrevnost. Bond už od té doby nebyl příliš odlehčený a výrazně také ubylo humoru. Příběhy agenta 007 se zkrátka proměnily, ale veřejnost to přivítala a Casino Royale nebo Skyfall se zařadily mezi nejlepší bondovky vůbec.

I samotný Brosnan oceňuje práci svého nástupce, který koncem roku začne s natáčením svého pátého dílu: "Daniel Craig byl neuvěřitelný. Je velmi silný, vypadá nebezpečně. Opravdu věříte tomu, že to je někdo, kdo by dokázal zabít člověka. Stěžoval si na svou roli, protože je fyzicky náročná, ale udělá ještě jeden film."

Bond jako žena?

A koho vidí 65letý Ir v roli Bonda poté, co Craig definitivně skončí? "Podle mě by Tom Hardy byl dobrým nástupcem. Potěšilo by mě, kdybych ho viděl hrát Bonda. Potřebujete herce, který do toho dá něco svého - to je totiž to, co dělá Bonda Bondem," odtajnil jméno svého favorita.

Hardy byl s rolí několikrát spojován stejně jako třeba Idris Elba, Tom Hiddelston či Damian Lewis. Jednu dobu se dokonce spekulovalo, že tvůrci uvažují i nad tím, že by se Bondem stala poprvé v historii žena. K tomu má ale plno fanoušků výhrady včetně Brosnana. "Bond je prostě Bond. To nemůžete změnit. Myslím si, že žena by ho mohla hrát, ale už by to prostě nebylo ono, nebyl by to Bond," uzavřel.