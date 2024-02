KDU-ČSL podporuje kvůli zmocněnci pro euro dohodovací řízení v koalici

KDU-ČSL podporuje dohodovací řízení a hledání racionálního postupu na úrovni celé vlády poté, co dnes ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) jmenoval bez předchozí komunikace v koalici svého zmocněnce pro vstup do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a přijetí eura. Na síti X to uvedl předseda lidovců a vicepremiér Marian Jurečka. Ministři se na dotaz ČTK shodli na tom, že formálně je ekonom Petr Zahradník poradcem ministra Dvořáka. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ČTK sdělil, že každý člen vlády má právo poradce mít, logické by ale bylo, aby to bylo pro oblasti spadající do jeho portfolia. Nazývat poradce zmocněncem je pak komické, doplnil Stanjura.

"Ministr Dvořák obsadil pozici svého poradce pro přijetí eura, nikoliv však pozici vládního zmocněnce. Tento krok byl bez jakékoliv komunikace v koalici. Jako lidovci tedy podporujeme dohodovací řízení, ale především hledání společného racionálního postupu na úrovni celé vlády," uvedl Jurečka.

Podrobnosti o dohodovacím řízení obsahuje koaliční smlouva mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a koalicí Pirátů se STAN. S jeho využitím se počítá u přípravy zásadních návrhů, ale také při hledání společného postupu koalice v případě, že některou otázku dostatečně neřeší programové prohlášení či koaliční smlouva. V dohodovacím či smírčím řízení se mají řešit i případné rozpory vyplývající z koaliční smlouvy. Dohodovací jednání se vede na úrovni K15, kterou tvoří předsedové a dva další zástupci každé strany.

Stanjura ČTK sdělil, že každý člen vlády má právo mít poradce. "Logické by ale bylo, aby to bylo pro oblasti, které má dotyčný ministr v portfoliu. Komické je i to, když poradce nazývá svým zmocněncem," napsal. Ministr financí dříve uvedl, že vláda by neměla do voleb stanovovat termín pro vstup Česka do eurozóny, musí se zaměřit především na splnění kritérií pro přijetí společné evropské měny.

Také vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) zdůraznil, že Zahradník bude pouze poradcem a jde o iniciativu ministra. "Nejde o zmocněnce vlády jako celku, vláda jeho jmenování ani neprojednávala, ani to s námi nebylo konzultováno," napsal Bartoš ČTK. Obsazení pozice skutečného vládního koordinátora pro euro ale Piráti podporují, doplnil. Pro jsou podle dřívějších vyjádření i lidovci či TOP 09, negativně se ke kroku staví ODS. Posledním národním koordinátorem pro zavedení eura byl do roku 2017 Oldřich Dědek.

Příprava celého procesu i jednotlivých kroků je náročná a vyžaduje dobrou přípravu, zdůraznil Bartoš. "Je tudíž potřeba koordinovat postup mezi ministerstvem financí, Českou národní bankou (ČNB) i Evropskou centrální bankou a Evropskou komisí. Dodávat informace, analýzy, strategie a doporučení vládě reflektující i zahraniční zkušenosti. Vést odborně-politickou debatu. Tomu by vládní koordinátor s podporou všech koaličních stran skutečně pomohl," doplnil.