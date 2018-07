Když je z chodníku obří popelník. Evropa válčí s nedopalky

Evropská unie chce vyhlásit boj tunám nedopalků na chodnících, v parcích nebo na plážích. Jako první začala Francie, která tlačí na tabákové firmy, aby se podílely na úklidu cigaretového odpadu. Přidat se hodlá rovněž Česko.

Vyčištění kanálů vyšlo České Budějovice loni na jaře bezmála na 1,5 milionu korun. Letos muselo město přidat další půlmilion. Kanály jsou totiž stále více zaneseny cigaretovými nedopalky. Mnoho kuřáků, kteří od loňského května nesmějí kouřit v restauracích či hospodách, si chodí zapálit ven a pak odhodí "špaček" na chodník nebo rovnou do kanálu. Nejhorší situace je v centru jihočeské metropole. "Čištění je náročnější kvůli odstraňování značného množství nedopalků cigaret," uvedl v dubnu náměstek primátora Petr Podhola. A zároveň apeloval na kuřáky, aby cigaretové zbytky vyhazovali tam, kam patří: do odpadkových košů.

Jenže výzvy se míjejí účinkem - nejen v Českých Budějovicích a v dalších českých městech, ale v celé Evropě, takže některá místa vypadají spíše jako obří popelníky než jako veřejná prostranství. Nedopalky leží na chodnících, v parcích, na dětských hřištích, v lesích, plavou v řekách, mořích i oceánech. Na některých plážích ve vyhlášených turistických letoviscích jsou filtry dokonce tím nejrozšířenějším odpadem.

Francie vs. tabákové firmy

Trpělivost teď došla francouzské vládě, která chce přinutit cigaretový průmysl, aby se podílel na úklidu nedopalků. Státní tajemnice pro životní prostředí Brune Poirsonová v polovině června oznámila, že pokud tabákové firmy do tří měsíců nepřijdou s vlastním řešením, donutí je k tomu vláda. "Jestliže nebudou do září předložena žádná účinná opatření, vláda přiměje průmysl, aby se zapojil do shromažďování a odstraňování odpadu," řekla Poirsonová. Jen v Paříži tamní úklidová služba ročně odstraní z veřejných prostranství na 350 tun cigaretových nedopalků, přestože kuřáci mají téměř na každém rohu odpadkové koše a za odhození "vajglu" hrozí pokuta 68 eur (asi 1760 korun). Úřad státní tajemnice pro životní prostředí odhaduje, že se ve Francii každoročně vyhodí na 30 miliard nedopalků, přičemž více než čtyřicet procent neskončí v koši.

"Není na podnikatelích, kuřácích nebo občanech, aby platili dodatečné daně za náklady spojené s úklidem cigaretových nedopalků," reagoval na výzvu francouzské vlády Eric Sensi-Minautier, mluvčí společnosti British American Tobacco, do jejíhož portfolia patří například značky Lucky Strike, Rothmans nebo Pall Mall. Firma dodala, že spolupracuje s vládou na vzdělávání kuřáků a rozdává jim kapesní popelníky. Rovněž společnost Imperial Brands, která prodává francouzské značky Gauloises a Gitanes, uvedla, že působí na kuřáky, aby nakládali s nedopalky zodpovědně.

Smrtelné jedy

Tažení proti všudypřítomnému cigaretovému odpadu se nejspíše neomezí jen na Francii. Bruselští úředníci už vymýšlejí "protivajglovský" plán pro celou Evropskou unii. České ministerstvo životního prostředí uvedlo, že v současnosti připravuje stanovisko k návrhu evropské směrnice o redukci některých jednorázových plastových výrobků, mezi něž jsou zařazeny rovněž cigarety s filtry. "Pro ně návrh požaduje, aby se zavedla rozšířená odpovědnost výrobců, takže by se museli podílet na nákladech spojených s úklidem nedopalků. Česká republika bude toto opatření podporovat," sdělila časopisu TÝDEN Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.

Nejde jen o to, že nedopalky hyzdí města a další veřejná místa, ale jsou i nebezpečné pro lidi, zvířata a přírodu. Italský Národní institut pro technologie před několika lety vypracoval obsáhlou studii, která ukázala, že cigaretový odpad obsahuje stovky jedovatých látek včetně karcinogenních a rovněž radioaktivní polonium 210, které je 250tisíckrát jedovatější než kyanidy. Spolknutí jednoho nedopalku může podle institutu způsobit ochrnutí malého dítěte. "Cigaretové 'špačky' představují rizika pro zdraví, kterým nebyla dosud věnována patřičná pozornost," řekl výzkumník Carmine Ciro Lombardi. Institut rovněž zjistil, že až čtyřicet procent odpadu ve Středozemním moři tvoří právě zbytky cigaret. Podle jiného výzkumu může jediný nedopalek kontaminovat stovky litrů vody a je samozřejmě nebezpečný pro ryby a další vodní živočichy, kteří si "špačky" pletou s potravou.

Pardubický vajglovník

Mnozí kuřáci si ovšem s tím, co udělat se zbytkem vykouřené cigarety, příliš hlavu nelámou a nedopalek jednoduše hodí na zem. "Je to notoricky známý problém měst po celém světě," konstatovala Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí. V Česku se každoročně vykouří více než dvě miliardy cigaret, přičemž nemálo z nich nakonec skončí na chodníku nebo ve veřejné zeleni. Je to vlastně nikdy nekončící úklid: jen co se chodník od "vajglů" vyčistí, je například okolí autobusové nebo tramvajové zastávky opět poseto cigaretovými filtry. Třeba radnice prvního městského obvodu v Pardubicích vyčlenila v uklízecí četě jednoho speciálního pracovníka, který má na starosti výhradně sběr nedopalků. Říkají mu vajglář nebo vajglovník. V Táboře si tamní technické služby pořídily na tento druh odpadu výkonnější vysavač. Když před časem Lidové noviny oslovily několik kuřáků, kteří v centru Prahy odhodili zbytek cigarety na zem, jeden mladík odpověděl: "Uklízí se to tady šestkrát denně, takže házet nedopalek do koše je zbytečné. Je to tady stejně dost špinavý."

Když před rokem nový zákon vyhnal kuřáky z restaurací, hospod a barů, obávala se Praha, že se především centrum metropole změní v popelník. Magistrát, ale i další radnice a organizace proto spustily osvětovou kampaň. Její součástí bylo i rozdávání kapesních popelníků, k čemuž se přidala i společnost British American Tobacco. "Musíme přiložit ruku k dílu, aby město zůstalo čisté," řekl hlavní manažer firmy Richard Widmann. Popelníky loni v rámci kampaně "Nedopalky nepatří na zem" rozdávali rovněž lidé z pražského nadačního fondu Čisté město. Podle mluvčího fondu Michala Jiráska čeští kuřáci většinou hledí na cigaretový odpad jako na kus papíru a odhození na zem nevnímají jako něco špatného - třeba jako u PET lahví. "Je důležité, aby společnost věděla, že nedopalek na zemi je veliký problém, který může ublížit dětem," řekl Jirásek. V nejbližší době se hodlá obrátit na experty z pražské Vysoké školy chemicko-technologické, zda by mohli vypracovat studii o vlivu spotřebovaných cigaret na životní prostředí.

Pokuty nepomáhají

Navzdory osvětovým kampaním se ovšem situace v Praze, ale ani v dalších českých městech nijak razantně nelepší. Úklidové firmy naopak hlásí, že po zavedení takzvaného antikuřáckého zákona na některých místech vajglů spíše přibylo. A nezabírají ani pokuty, byť strážníci nachytají jen zlomek kuřáků. Například v Brně evidovali loni tamní strážníci 287 přestupků spojených se znečišťováním veřejného prostranství, kam patří i odhazování nedopalků. Letos už jich doteď je 235. "Problémem u těchto přestupků je, že je zpravidla nutné přistihnout pachatele přímo při odhazování nedopalku či jiného odpadku, což se ne vždy podaří. V přítomnosti uniforem bývají lidé velmi obezřetní," řekl mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem. V Praze nachytají strážníci každoročně tisíce kuřáků. Většinu případů řeší domluvou, ale uloží rovněž stovky pokut za několik stovek tisíc korun.