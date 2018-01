Klaus ml: Drahoše klidně mohl nahradit Rumburak, taky by uspěl

Generální ředitel Jaromír Soukup v televizním pořadu TV Barrandov Aréna Jaromíra Soukupa přivítal Jaroslava Foldynu (ČSSD), Radka Vondráčka (ANO), Václava Klause mladšího (ODS) a Tomia Okamuru (SPD). Všichni účastníci odpovídali na dotazy, které se týkaly nejen blížící se prezidentské volby, ale také kauzy OLAF. Ke slovu se tradičně dostali i diváci, kteří chtěli znát odpovědi na své otázky.

"My nesledujeme prezidentské volby, my jsme svědky referenda o Miloši Zemanovi. Kdyby byl proti němu kdokoli, třeba Rumburak, věřím, že by u lidí uspěl," zahájil debatu o prezidentských volbách Klaus. "Myslíte si, že volba prezidenta nějak ovlivní formování vlády?" zeptal se hostů moderátor Soukup. Slova se ujal Vondráček. "Já si to nemyslím, nebo alespoň neovlivní přímo. Pokud by zvítězil Jiří Drahoš, pořád je tu fakt, že Andrej Babiš se stal vítězem parlamentních voleb. Navíc, ať se stane cokoli, Miloš Zeman je pořád prezidentem a to minimálně do osmého března," uvedl.

"Já jsem toho názoru, že to trochu ovlivnit může. Miloš Zeman je zkušený politik, Jiří Drahoš není, nemá žádné politické zkušenosti. Zeman vždy věděl, co dělá. Přemýšlí za svůj národ, prosazuje své názory a to je jeho velká chyba, kvůli které ho lidé nemají rádi," ujal se slova Foldyna, který se zastal názorů a postupů současné hlavy státu. Klaus k tématu jen dodal, že kdyby se stal prezidentem Drahoš a dal by Babišovi šanci získat důvěru, lidé by i tak hystericky křičeli, že Drahoš má s Babišem nějaký tajný pakt.

Poté se debata přirozeně přesunula k aktuálnímu dění ve vládě. V úterý se hlasovalo o důvěře menšinové vlády, která však skončila podle očekávání - důvěru nedostala. "Ono to spíš vypadalo, jako kdyby se hlasovalo spíš o nedůvěře. Překvapilo mě, že jsme na takové automatické rozhodnutí potřebovali dva dny. Tohle se totiž mohlo zvládnout za jeden. Ale tak to se občas ve sněmovně stává," uvedl Vondráček. Na něj vzápětí navázal Klaus.

Jednání bylo jako tragikomedie

"Ono to spíš vypadalo jako tragikomedie. Vždyť hnutí ANO vypadalo, jako kdyby tu důvěru vůbec nechtělo," řekl. Okamura souhlasil. "Bylo vidět, že ten zájem tam nebyl. My jsme jako hnutí SPD hlasovali proti důvěře z jednoduchého důvodu - nikdo s námi nespolupracoval a návrh neobsahoval nic z našeho programu," vysvětlil předseda SPD. Foldyna uvedl, že podle něj není hnutí ANO hloupé. "Pravděpodobně to bylo v plánu a spíš testovali, jaká panuje situace," vyjádřil se.

Debata nabrala na obrátkách, když se téma hovoru přesunulo na kauzu OLAF. "Četl jste někdo tu zprávu?" zeptal se hostů Soukup. Slova se ujal Klaus. "Ne a ani ji číst nebudu. Podle mě se takto postupovat nemá, nicméně co je jasné je, že dotace skončila v Agrofertu a teď je otázkou, jestli to bylo podvodem, či ne," řekl rázně. Generální ředitel se ho však zeptal, jak dlouho by podle Klause trvalo Babišovo případné očištění. "Pane Soukupe, pokud by k tomu došlo, tak to bude pravděpodobně v době, kdy budete dávno v penzi," uzavřel s nadsázkou.