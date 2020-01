Klaus ml.: Trumpův krok považuji za státní terorismus

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal na to, zda Václav Klaus mladší vyrůstal ve zlaté kleci. Připomněl tak, že jeho otec Václav Klaus je bývalý prezident. "Prvních dvacet let jsme žili na Proseku na sídlišti, žádná zlatá klec to nebyla. Potom byla revoluce a pak jsem naší škodovkou vezl otce v roce 1989 na ministerstvo financí," odpověděl.

Následně moderátor přešel k politice a zajímalo ho, s kým by šla Klausova Trikolóra do koalice. "Chceme vládnout, abychom mohli změnit tuto zemi, snížit daně, zrušit inkluzi a podobně. Nevládl bych s tím, s kým bych nemohl prosazovat náš program. K ostatním stranám se moc nevyjadřujeme," reagoval. Na otázku, zda by vládli s komunisty, neodpověděl.

Došlo i na otázku čerpání dotací a audity, které se týkají premiéra Andreje Babiše. "Jsme striktně proti dotacím, způsobují korupci a zlo. Doufám, že bude více lidí, kteří sdílí tento názor. Tím by měl logicky Andrej Babiš méně hlasů a nebude vládnout. Řešením je, že ho zavřou nebo mu nebudou lidé dávat své hlasy. Jiné řešení nevidí," odpověděl Klaus mladší a dodal, že se mu dotace obecně nelíbí.

Moderátor nemohl vynechat ani zahraniční události a připomněl útok na íránského generála Kásema Solejmáního. "Těžko říct, zda dojde k velkému konfliktu. Írán není malá země. Obávám se toho, že Írán v regionu posílí. Krok Donalda Trumpa považuji za státní terorismus. Není to normální," zhodnotil.

Chudoba už není

Soukup se však vrátil na domácí půdu a zeptal se, co Trikolóra chystá v novém roce. "Až začne sněmovna 20. ledna, předložíme návrh zákona, který zakotví v Ústavě právo na hotovost, tedy možnost provádět finanční transakce nadále prostřednictvím skutečných peněz. To je jedna z věcí, které se bojím. V Číně vás kontrolují na každém kroku, což jde prostřednictvím platebních karet jednoduše. Vláda má potřebné informace, a když 'zlobíte', škrtnou vám třeba jednu nulu," sdělil.

"Čistě objektivně žijeme v nejbohatší době, kterou tato země zažila. Byl jsem v Prosetíně, měli sto let od otevření školy, doma jsem listoval jejich brožurou. Ještě ve třicátých letech tam nemělo mnoho dětí boty. Skutečně byly obrovské sociální problémy. Nyní je to téměř ve všech oblastech čisté, hezké, děti mají buclaté tvářičky," podělil se Klaus mladší se svou zkušeností a dodal, že chudoba podle něho v současné době není.

Současně připomněl, že to není zásluha Andreje Babiše. "Vládne v době, kdy čerpáme z toho, co se tady po revoluci budovalo. Jsme na vrcholu, ale bohužel svět půjde dolů."

V souvislosti s velkou digitalizací předseda hnutí Trikolóra také varoval, že Čína je totalitní země. "Sledují vás na ulici, a když jdete na červenou, zastaví vás a seberou vám nějaké body nebo hodnocení. Myslím, že je to prostor pro omyly. Počítače však přinesly velký rozkvět v ekonomice, to je pravda," uzavřel.