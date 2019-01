Klaus prezidentem? Doufám, že se to nestane, říká politolog

Bývalý prezident Václav Klaus rozvířil vlnu spekulací, když tento týden nevyloučil svou případnou účast v příští prezidentské volbě. Voliči si však podle politologa a někdejšího politika Daniela Kroupy stále pamatují amnestii a onu pověstnou krádež propisky v přímém přenosu. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ také přiznal, že doufá, že k znovuzvolení Václava Klause nedojde.

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil, že by se mohl opět ucházet o prezidentský úřad. Myslíte si, že k tomu skutečně dojde?

Klidně by k tomu mohlo dojít. Zda by byl ale skutečně zvolen, to by záleželo na tom, jací kandidáti by se proti němu postavili. Já ale doufám, že se to nestane.

Jaké politické stanovisko by podle vašeho odhadu mohl během případné volební kampaně zaujmout? Je tady šance, že se vrátí do ODS?

Václav Klaus ODS dávno opustil. Od té doby se strana navíc obnovila na poněkud novějších základech, zmírnila protievropskou rétoriku a odmítá východní orientaci Václava Klause. Pokud by ODS neudělala salto mortale, tak by jeho kandidaturu nepodporovala.

Mohl by si podle vás získat důvěru voličů a ve volbách uspět?

Důvěru určitých voličů by získal. Nepochybně komunistů, bývalých republikánů, nyní SPD a přikláněla by se k němu také část voličů hnutí ANO. Václava Klause staršího však doprovázejí dvě nepříjemné záležitosti, které by se samozřejmě vynořily. Jednou z nich je krádež propisky v přímém přenosu a druhou je amnestie, ty další by však probublávaly také.

Takže se do paměti voličů zapsal především amnestií? Které další záležitosti myslíte?

Já bych řekl, že tohle si pamatují také lidé, kteří se o politiku jinak příliš nezajímají. Za některé věci je však kritizován ne zcela oprávněně. Například mu lidé připisují, že prosazoval utahování opasků. To ale prosazoval Miloš Zeman a zkrátka veřejné mínění to připnulo jemu. Ovšem, co je dodnes sporné a Václav Klaus je za to taktéž neoprávněně kritizován, je kuponová privatizace. Nechci teď ale vypočítávat všechny jeho kroky, mám jich v hlavě mnoho a závažnějších. Ovšem veřejnost to ne vždy zaznamená.

V rozhovoru mimo jiné prohlásil, že se Vladimir Putin pořád ještě chová opatrně a střízlivě. Naopak Ukrajinu označil za největší bezpečnostní problém. Pomohou mu takové názory?

Velká a snad i převážná část české veřejnosti tyto názory nesdílí. Stanoviska Václava Klause mě ale nepřekvapují, protože už v devadesátých letech bojoval velmi tvrdě za to, aby Česká republika zůstala ve sféře vlivu Ruska. Například podporoval energetickou závislost České republiky na Rusku ve věci plynu. V tomhle ohledu se ale podařilo, že byl ve vládě přehlasován.

Vyzdvihl také svého syna Václava Klause mladšího, který se údajně dobře názorově vyprofiloval. Sázkové kanceláře navíc právě jeho označují za velkého favorita na nového prezidenta. Existuje podle vás možnost, že bude skutečně kandidovat?

Já se domnívám, že má Václav Klus starší pravdu v tom, že se jeho syn Václav Klaus mladší vyprofiloval. Ale směr, kterým se vyprofiloval, doufám není ten, který by mu zajistil dostatečný počet voličů. V danou chvíli však může být favorit, protože zatím není známo, kdo další bude kandidovat. Pokud se však rozhodnou kandidovat některé významné osobnosti, tak si nemyslím, že by měl Václav Klaus mladší větší šanci.