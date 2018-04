Klaus: Vyhoštění diplomatů bylo dětinské, Nikulin do USA chyba

Bývalý prezident Václav Klaus odsoudil vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států i vyhoštění tří ruských diplomatů z Česka. Kauzy jsou podle něj politická témata, prospěch z nich má někdo, kdo chce vyvolat novou studenou válku. Klaus to řekl v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes (MfD).

Nikulina vydalo Česko minulý týden do USA kvůli podezření z rozsáhlých kybernetických útoků na sociální sítě a počítačové systémy. O jeho vydání usilovalo také Rusko. Podle Klause bylo v České republice rozhodnuto politicky. "Bylo rozhodnuto fatálně špatně. Zásadně s tím nemohu souhlasit," uvedl.

"Nemohu přijmout, že jde o plnění aliančních povinností vůči našemu partnerovi. Je to úplně něco jiného," míní. Podle něj jde o vmísení se do vnitroamerického politického konfliktu na jednu stranu. "A ne na stranu dnešního amerického prezidenta. Je to postavení se na stranu druhou. Nevím, jestli to naši autoři této politiky takto mysleli," uvedl. Klaus podotkl, že rozhodnutí vydat Nikulina do USA je útok na prezidenta Miloše Zemana, který dává přímo či nepřímo najevo, že to nebylo jeho rozhodnutí a že on by to řešil jinak.

Vyhoštění tří ruských diplomatů v reakci na případ otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Anglii považuje za "trošku dětinské". "Jestliže Slovensko, Slovinsko, Rakousko nebo Maďarsko nic takového neudělaly, přál bych si spíše být občanem těchto zemí," řekl. Z kauzy Skripal má podle něj prospěch někdo, kdo chce vyvolat novou studenou válku. "Je jasné, že to vytváří evidentní atmosféru nepřátelství," uvedl. A vytvářena je podle něj z důvodů domácích motivů.

"Jedna země potřebuje odvést pozornost od nákladů a zdařilého či nezdařilého vyjednání si podmínek brexitu, druhá země zase řeší svoje vnitroamerické spory," poznamenal. Také česká vláda se podle něj do případů zaplétá z domácích důvodů. "Je to také trošku náhrada něčeho jiného a vážného. Tímto ta vláda vypadá, že koná, i když já si myslím, že nekoná," soudí exprezident.

V rozhoru se Klaus také vyjádřil ke komentáři Institutu Václava Klause k Zemanovu inauguračnímu projevu, jejímž autorem byl Ivo Strejček. Strejček v něm napsal, že Zeman dal průchod své mstivosti a posvátnost chvíle poskvrnil skrytým vyrovnáváním si svých osobních účtů. "S postojem Ivo Strejčka v podstatě souhlasím," řekl Klaus. Nevadila mu ale tolik Zemanova kritika podnikatele Zdeňka Bakaly a České televize. "Moje kritika těchto dvou institucí, protože Bakala je taky instituce, je stejně nemilosrdná jako kritika prezidenta Zemana," uvedl. Žánr inauguračního projevu ale podle Klause znovuzvolený prezident nevyužil k nastolení některých zásadních témat, o která si tato doba říkala. "Chybělo mi cokoli o České republice, chybělo mi cokoli o Evropě, chybělo mi cokoli zásadního ke stému výročí existence našeho státu."