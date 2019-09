Klausova nadace získala nájemné na Hradčanech pod cenou

Nadační fond bývalého prezidenta Václava Klause a jeho manželky Livie se v dubnu přestěhoval do vily na Hradčanech, která patří Správě Pražského hradu. Za byt o rozloze 50 metrů čtverečních platí 7000 korun. Informoval o tom server Seznam Zprávy.cz. Podle něj je nájem asi třikrát nižší, než je v takovém místě obvyklé. Zástupkyně nadace serveru řekla, že částku nabídla druhá strana, hradní správa podle mluvčího přihlédla k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci.

Seznam Zprávy uvedl, že smlouvu za Pražský hrad podepsal kancléř Vratislav Mynář a platí do roku 2026. Částka 7030 korun měsíčně je podle zástupců realitních kanceláří pod cenou. "Optimální nájemné by se mělo pohybovat od 21 tisíc do 24 tisíc korun. Když jsme pronajímali byt o stejné rozloze na Loretánském náměstí, tak jsme dali měsíční nájemné ve výši 25 tisíc korun plus energie," uvedla mluvčí Next reality group Soňa Puchmertlová.

I přes výhodný nájem si nadace pohoršila, předtím sídlila v Prezidentském domku přímo na Pražském hradě, přičemž nájemné činilo pouhých 500 korun ročně, uvedl server. "Výše nájemného nám hradní správa nabídla, z naší strany se nejednalo o žádné smlouvání," sdělila ředitelka Nadačního fondu Livie a Václava Klausových Kamila Kryštofová.

Mluvčí hradní správy David Šebek řekl, že cena byla stanovena dohodou a správa přihlédla k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci. "Při sjednávání výše nájemného Správa Pražského hradu vždy přihlíží k účelu a podmínkám nájmu, přičemž jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně," uvedl Šebek.