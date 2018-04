Klausová o konci na Slovensku: Nebylo to mé rozhodnutí

Česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová zdůvodnila chystané ukončení svého působení v roli diplomatky v zemi pod Tatrami pravidlem, že velvyslanci jsou obvykle vysíláni do ciziny na dobu čtyř let. Tato doba v jejím případě již uplynula.

Klausová to řekla na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách, kde se účastní návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana na Slovensku. Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová deníku Blesk dříve řekla, že Klausová končí na současném diplomatickém postu na vlastní žádost.

"To nebylo o mém rozhodování, abych to uvedla na pravou míru. Standardní doba vyslání velvyslance je čtyři roky. Já jsem přijela (do Bratislavy) v roce 2013 v prosinci. Takže byla pro mě čest, že jsem mohla ještě o něco déle na Slovensku zůstat," řekla Klausová.

Přesný termín ukončení diplomatické mise Klausové na Slovensku ani jméno jejího nástupce nejsou zatím známy.

Klausová ocenila, že Česko i Slovensko jsou si blízké bez ohledu na složení politických reprezentací obou států. "V našich vzájemných vztazích je velmi cenné to, že ať je v té či oné zemi jakkoliv složena politická garnitura, nic to nemění na tom, že stále jsme si nejbližší země a můžeme si věci říkat, i když nemusíme mít na všechno stejný názor," řekla velvyslankyně.

Zeman na tiskové konferenci během návštěvy Slovenska hovořil o tom, že Klausová odchází z postu velvyslankyně z vlastní iniciativy, neboť má sedm vnoučat, kterým se chce věnovat. Zeman také veřejně poděkoval Klausové za její práci na Slovensku. Její vyslání na Slovensko prosazoval právě Zeman, který se kvůli tomu nepohodl s tehdejším šéfem české diplomacie Karlem Schwarzenbergem.