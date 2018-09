Klienti směnáren budou smět odstoupit do dvou hodin od smlouvy

Zákazníci směnáren by mohli získat právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. V případě směnárenských automatů bude lhůta pro odstoupení až tři pracovní dny. Má to ochránit hlavně turisty před těmi směnárnami, které jim nabízejí nevýhodné kurzy. Opatření se však kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do tisíce eur. Počítá s tím vládní novela o směnárenské činnosti, kterou v prvním čtení podpořila sněmovna.

Opatření navrhla loni Česká národní banka, která na činnost směnáren dohlíží. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že turisté se v povinně poskytovaných informacích neorientují nebo je nečtou, a proto se další posilování informační povinnosti směnáren nejeví jako účelné.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí. "Návrh hodnotíme jako nesystémový a ne zcela vhodný. Není nám znám žádný srovnatelný finanční produkt, který je takto podobně právně ošetřen. Stávající legislativa nám přijde dostačující," uvedl již dříve Václav Vlasák z Asociace směnáren.

Norma také stanovuje, že klienti musí být o svém novém právu o odstoupení od smlouvy informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny. Zároveň omezuje právo požadovat poplatek za provedení směnárenského obchodu. Bude moci být zohledněn pouze ve výši směnného kurzu.

Limit tisíc eur má podle návrhu zabránit spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy. Odstoupit tak bude podle ministerstva financí možné zhruba u 90 až 95 procent směnárenských obchodů. Zavádí se také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby.

Novela zákona dále zpřísňuje pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů, evidenční povinnosti směnáren a vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. Poslanec Pirátů Jakub Michálek vyjádřil naději, že změna zákona pomůže vyřešit "šmejdské směnárny" v centru Prahy.

S obdobným návrhem jako vláda přišlo už dříve ve sněmovně hnutí STAN. Poslanec STAN Jan Farský připomněl, že dnes je tomu pět měsíců, co se najednou objevili odborníci na cestovní ruch, a nazval je amatéry, kteří se v cestovním ruchu nevyznají. Řada poslanců ho za to vzápětí zkritizovala. Například Ondřej Benešík (KDU-ČSL) řekl, že poznat zlodějinu umí i laik.

Lidé si na praktiky směnáren stěžují stále více. Česká národní banka ve své zprávě o dohledu nad finančním trhem uvedla, že za loňský rok obdržela téměř 300 stížností, zatímco o rok dřív jich bylo 172. Klienti si v převážné většině stěžovali na záměnu nabízené výhodnější nabídky s kurzovním lístkem. Nárůst počtu podání vysvětluje ČNB tím, že je víc směnáren, které takové postupy provozují.