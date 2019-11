Klinická smrt? Zeman nabídl recept na uzdravení NATO

Severoatlantická aliance by se měla zaměřit na boj proti mezinárodnímu terorismu, který je hlavním nepřítelem civilizovaných států. Na velitelském shromáždění české armády to řekl prezident Miloš Zeman. Odmítl také možnost na stažení aliančních vojáků z Afghánistánu, země by se podle něj stala základnou teroristů kterou byla před rokem 2001. Proti odchodu z Afghánistánu se postavil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Zeman připomněl slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že je NATO ve stavu klinické smrti. Podle něj je na vině tohoto stavu zaměření aliance na odstrašení protivníků v konvenčním konfliktu. "Nemá-li být NATO ve stavu klinické smrti, mělo by se stát poněkud ofenzivnějším a uvědomit si, jaká je jeho skutečná role v současném světě," řekl prezident.

Vyzval k nasazení aliančních kapacit proti teroristům. "Mezinárodní terorismus je hlavním, ne-li jediným nepřítelem civilizovaných zemí," řekl.

Zeman také odmítl návrhy na stažení aliančních sil z Afghánistánu a řekl, že stejný názor bude opakovat i v prosinci na summitu NATO v Londýně. Odchod z Afghánistánu by podle něj znamenal znehodnocení obětí aliančních vojáků, včetně těch českých. Obává se ale i dopadů možného odchodu na situaci v asijské zemi a na globální bezpečnost.

"Taliban by ovládl celé území Afghánistánu, zlikvidoval by současnou afghánskou vládu a vytvořil z Afghánistánu teroristickou základnu, kterou před rokem 2001 Afghánistán byl. A protože Afghánistán je největším producentem opia na světě, tak by tato teroristická základna měla dost finančních prostředků k provádění nejrůznějších diverzních akcí," řekl Zeman.

Zeman je dlouhodobě stoupencem nasazení vojáků v Afghánistánu a opakovaně vyzývá k většímu angažmá ozbrojených sil v boji s mezinárodním terorismem. Dnes zopakoval svůj dřívější výrok, že s teroristy se nevyjednává, ale bojuje.

Odejít nyní z Afghánistánu odmítl i Metnar. "Situace v zemi je stále složitá, mírové rozhovory byly přerušeny. Dříve nebo později bude třeba nalézt politické řešení, do té doby ale v zemi zůstáváme v duchu zásady Společně jsme přišli, společně odejdeme," řekl ministr.