Koalice chce dřívější penzi pro náročné profese

Koaliční strany se dohodly na tom, že by za každých deset let práce v náročném povolání měli lidé odcházet do penze o rok dřív. Zatím ale koalice nenašla shodu na tom, jakých profesí by se to mělo týkat. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Kompletní důchodová reforma se podle něj v tomto volebním období ale nestihne.

Babišův kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbil, že důchodovou reformu připraví. Uvedl ji jako první ze svých šesti hlavních priorit. V programu má i přípravu návrhu dřívější penze pro fyzicky náročné profese. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a nyní i premiér Andrej Babiš (ANO) mluví o tom, že je potřeba napravit nespravedlnosti systému. Zmiňují penze těžkých profesí a rozdíly v důchodech mužů a žen.

"Těžké profese za každých deset let, které odpracují v těžké profesi, půjdou o rok do důchodu dříve. Na tomto konceptu je shoda ve vládní koalici. Jediné, co je potřeba, je dohodnout se na tom, které všechny profese to budou," uvedl Hamáček. Právě shoda na tom, kdo by měl mít na dřívější důchod nárok, je ale podle odborníků klíčová.

Vládní legislativní plán počítá s tím, že by ministerstvo práce mělo důchodovou novelu s novými pravidly předložit letos v červnu. Platit by pak měla od roku 2023. Zatím mohou chodit dřív do důchodu horníci, a to o sedm let. Opatření prosadila v minulém volebním období Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Hlavním důvodem bylo zavírání dolů. Ostatní mohou zvolit předčasnou penzi, snižuje se jim za to ale důchod.

Kompletní důchodová reforma se nestihne

O dřívějším důchodu pro náročné profese jednala loni důchodová komise. Debatovala právě o tom, že by se za každých deset let práce v rizikových podmínkách mohl věk nástupu na odpočinek snížit o rok a pobíraná penze zvednout v průměru o tisícikorunu. Zaměstnavatelé by u pracovníka platili vyšší odvody.

Koaliční strany se zatím neshodly na tom, jak by se mohly dorovnávat rozdíly v penzích mužů a žen. Podle původního návrhu se kompenzace měla odvíjet od počtu vychovaných dětí. "Budeme muset najít nějaký jiný koncept, který bude vyhovovat," uvedl Hamáček.

Shoda v koalici není ani na podobě reformy. Důchodová komise loni souhlasila s tím, že by se nynější veřejný důchodový pilíř mohl rozdělit na dva - na nultý se solidárním základním důchodem a na první zásluhový podle odpracovaných let a výdělků.

"Kompletní důchodová reforma se nestihne, to říkám otevřeně," řekl Hamáček. Rozdělení na dva pilíře by se podle něj ale stihnout mohlo. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už několikrát zopakovala, že je skeptická k tomu, že by tato vláda jasnou reformu přijala. "Pokud paní ministryně řekla, že to nebude, tak to nebude," dodal vicepremiér.

Kritici komisi a ministryni práce vytýkají, že ve svých plánech reformy neřeší příjmy, z nichž by se penze platily. Experti upozorňují na to, že český systém není beze změn udržitelný. "Až zjistíme, co chceme a kolik to stojí, tak na to budeme hledat zdroje," uzavřel Hamáček.