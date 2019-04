Koalice je spokojená se spoluprací, soustředí se na rozpočet

Ministerstvo práce připravilo tři návrhy, jak by se od ledna mohla zvýšit rodičovská. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) chce dál prosazovat variantu, aby si o 80... více

Sociální demokraté zvolení do zastupitelstva Ústeckého kraje vypověděli koaliční smlouvu. Koalici doposud tvořili spolu s komunisty a SPO-SPD. Důvodem je podle... více

Průběžné vyhodnocování

Babiše čeká revize ministrů. Chce znát jejich další plány

Ministři nominovaní hnutím ANO mají do konce února předložit popis toho, co dosud udělali od svého nástupu do funkce. více