Koalice nabídla ANO dohody, podle Havlíčka je volba vizitkou pětikoalice

Koaliční poslanci nabídli předsedkyni klubu opozičního hnutí ANO Aleně Schillerové několik dohod, ale nerealizovaly se. K aktuálnímu fungování Sněmovny to sdělil šéf klubu občanských demokratů Marek Benda. Podle místopředsedy klubu ANO Karla Havlíčka, který v úterý opět neuspěl ve volbě posledního místopředsedy dolní komory, je volba vizitkou pětikoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Podle druhého neúspěšného kandidáta, předsedy SPD Tomia Okamury, vládní koalice nerespektuje výsledek sněmovních voleb a z toho vyplývající poměrné zastoupení v orgánech dolní komory.

Sněmovna v novém složení je zatím výrazně paralyzována neshodami mezi koaličními a opozičními poslaneckými kluby. Vládní poslance zhruba před dvěma týdny rozčaroval postup poslanců ANO při projednávání návrhu na roční odklad účinnosti většiny sporného nového stavebního zákona. Opozice díky momentální převaze prosadila přerušení debaty o koaliční novele do března.

Někteří vládní poslanci následně uvažovali o tom, že by pozice šestého místopředsedy Sněmovny mohla být zrušena. Nakonec se volba konala, Havlíček ani Okamura ale opakovaně neuspěli. Šéfkou dolní komory je Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), další čtyři místopředsedové pocházejí z řad vládní koalice a zatím jedna - Jana Mračková Vildumetzová (ANO) - zastupuje opozici.

"Výsledek není překvapivý, je to vizitka pětikoalice. Jasně jsem řekl, že nebudeme posty handlovat za poslušnost, zákony nebo jiné pozice. To je pro mě nepřekročitelné," sdělil ve středu Havlíček. "Odmítám měnit špatnou docházku pětikoalice do Sněmovny za křeslo, které jim navíc nepatří. O nic nebudeme prosit, za minulé vlády to bylo 3:3, nyní 5:1. To mluví za vše," dodal.

V minulém funkčním období za vlády ANO a ČSSD tolerované komunisty Sněmovnu vedl Radek Vondráček (ANO), místopředsedy byli zástupci ČSSD, KSČM, ODS, SPD a Pirátů.

"My jsme několik solidních dohod v průběhu času opoziční paní předsedkyni (Schillerové) nabídli a bohužel žádná nebyla realizována," napsal k aktuální situaci ve Sněmovně Benda. Zdůraznil, že hlasování o zastoupení ve vedení dolní komory je tajné a opozice podle něj také koaliční kandidáty nevolila. "Uvidíme další vývoj, věc nespěchá a opozice zatím jednání Sněmovny destruuje," dodal Benda.

Podle Okamury je to ale koalice, která nerespektuje výsledek voleb a z toho vyplývající poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny. "Zatímco vládní koalice vytvořila pro Piráty, kteří mají pouze čtyři poslance, nové místo místopředsedy Sněmovny navíc, tak SPD s pětinásobným počtem poslanců není umožněno adekvátně zastupovat své voliče," sdělil. Poslanecký klub SPD se poradí o dalším postupu.

Podle předsedy lidoveckých poslanců Marka Výborného se bude o doplnění vedení Sněmovny dále jednat jak v koalici, tak s opozicí. "V každém případě považuji za důležité, aby součástí debaty bylo i nastavení korektních vztahů pro fungování Sněmovny," napsal.