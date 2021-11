Koalice slibuje reformu penzí, valorizaci minimální mzdy či kratší úvazky

Důchodovou reformu, pravidelnou valorizaci penzí a minimální mzdy či podporu částečných úvazků, dětských skupin a pěstounů slibuje ve svém koaličním programu vznikající vláda Spolu a Pirátů a Starostů a nezávislých (PirSTAN). Počítá také se zavedením víceletého financování sociálních služeb a navyšováním příspěvku na péči. Zvážit chce valorizaci rodičovské a životního minima. Prosadit chce zákon o sociálním podnikání. Podle koaličního programu by ministerstvo práce a sociálních věcí mělo také přejmenovat, do názvu by mu mělo přibýt slovo "rodina".

Text obsahuje návrhy z předvolebních programů obou koalic. Nová pětikoalice v programu uvádí, že chce provést "skutečnou důchodovou reformu" a zajistit stabilitu penzijního systému. Penze bude mít tři části - základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořicí. Kvůli odkládání peněz na stáří by měl vzniknout státní či veřejnoprávní fond. Připravovaný kabinet chce i při úsporách v rozpočtu udržet dosavadní valorizační model důchodů. Pětikoalice chce umožnit dřívější důchod lidem v náročných profesích. Naopak práce v důchodovém věku by se měla víc projevit na výši penze.

Zaměstnavatelům by měly klesnout sociální odvody o dva procentní body. Zkrátit se má povinná doba pojištění. Lidé by měli také získat možnost procento svých odvodů dát svým rodičům a prarodičům. Z čeho by se měly příjmy na nynější a budoucí důchody od státu zajistit, koaliční program nepřibližuje.

Pětice stran chce zavést automatickou valorizaci minimální mzdy. Rozšíření kratších úvazků chce podpořit snížením sociálních odvodů. Zvednout chce limity práce na dohodu. Prosadit chce zákon o sociálním podnikání.

Vedle dětských skupin bude pětikoalice podporovat další služby péče o malé děti, poskytovat by je mohli i jednotlivci. Financování chce upravit. Koaliční program slibuje dostatečnou kapacitu kroužků.

Pro rodiny se třemi a více dětmi či s rodičovskou plánuje pět stran daňové prázdniny. Chce zvážit valorizaci rodičovské. Čerpat by ji mohli také prarodiče. Koalice slibují sjednocení systému péče o ohrožené děti pod ministerstvo práce. Nyní mají problematiku na starosti tři resorty. Na sloučení agendy se minulé vlády nedohodly.

Nová koalice chce zavést víceleté financování v sociálních službách, a to na tři roky. I o tomto kroku se mluví několik volebních období. Pět stran chce podpořit i "zapojení soukromých zdrojů", tedy spoluúčast. Podpora od státu má směřovat do rozvoje péče v domácím prostředí. Změnit se má posuzování závislosti na pomoci při přiznávání dávek a invalidních důchodů. Pětikoalice chce zajistit valorizaci příspěvku na péči. Výdaje na pečovatelské služby by se mohly odečíst z daní. Posílit se má paliativní péče. Rozšíří se poradenství pro lidi v exekuci a dluhových pastech. Nechybí zmínka o "spravedlivém odměňování" pracovníků sociálních služeb.

Pětice stran chce zvážit také valorizaci životního minima. Dávky by se měly stanovovat jinak bez "bodů zlomů", aby lidé při určitém příjmu o příspěvek nepřicházeli.

Ministerstvo práce dlouhodobě sklízí kritiku za stav informačních systémů a závislost na jediném dodavateli. Pětikoalice počítá se zrychlením digitalizace, propojením resortních úřadů a podporou on-line komunikace mezi lidmi a úředníky.