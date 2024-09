Koalici na Vysočině vytvoří vítězné ANO se SOCDEM a koalicí SPD, Trikolora a PRO

Vítězné hnutí ANO vytvoří na Vysočině krajskou vládu s koalicí SPD, Trikolory a PRO a se SOCDEM, která byla v koalici i dosluhujícího krajského vedení. O dohodnuté spolupráci dnes v Jihlavě informovali zástupci politických stran, koaliční smlouvu už podepsali. Nová koalice bude mít 23 zastupitelů v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu. Hejtmanem by se měl stát krajský lídr hnutí ANO poslanec Martin Kukla.

V devítičlenné krajské radě bude mít ANO sedm míst, dvě místa obsadí sociální demokraté. Bude to někdejší hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a současný náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Třetímu koaličnímu partnerovi připadne uvolněný post předsedy výboru zastupitelstva, který se bude zabývat bezpečností a stavbou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně.

ANO v krajských volbách zvítězilo s 34,77 procenta hlasů a získalo 18 zastupitelů. Koalici SPD, Trikolory a PRO vynesl volební výsledek 5,5 procenta hlasů a dva mandáty pro poslance Radka Kotena (SPD) a pro krajskou předsedkyni PRO Andreu Peňáz.

SOCDEM zaostala za šestiprocentním ziskem koalice Stačilo! o 0,35 procentního bodu. Oba politické subjekty získaly po třech zastupitelích.

Do krajského zastupitelstva se dostala ještě koalice dosavadního hejtmana Vítězslava Schreka Společně se Starosty pro občany, dále Starostové pro Vysočinu a KDU-ČSL. Schrek po volebním víkendu uvedl, že odchází do opozice, podílet se na krajské vládě spolu s ANO by pro něj nebylo morálně přijatelné. Krajský předseda STAN a poslanec Lukáš Vlček dnes v poledne nabídl lídrovi ANO jednání o širší krajské koalici, aby předešel účasti SPD a komunistů v krajské vládě.