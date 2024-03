Koaliční poslanci dnes na mimořádné schůzi Sněmovny navrhnou usnesení zahrnující základní bezpečnostní principy. V pořadu Ptám se já na webu Seznam Zprávy to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Usnesení podle něj nebude nijak ideologické, nebude se vymezovat vůči opozičnímu hnutí ANO.

Poslanci zahájí mimořádnou schůzi k bezpečnostním hrozbám dnes odpoledne. Jednání nechaly svolat koaliční strany v reakci na postupy i některé výroky předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Požadavek na svolání schůze vznesl v pondělí předseda Pirátů Ivan Bartoš kvůli tomu, že Babiš v neděli žádal v e-mailu od svých spolupracovníků informace o Lipavském včetně toho, zda má děti. Korespondence se dostala na veřejnost.

Podle ministra je vhodné, aby vláda dala jednotně a razantně najevo, že jí záleží na bezpečnosti země. "To jsou základní věci, které nás spojují. Spojují to, o co by nám mělo jít v této bezprecedentně složité situaci, když dva roky na evropském kontinentu probíhá největší vojenský konflikt," řekl.

"V usnesení dostane hnutí ANO možnost souhlasit s nejzákladnějšími principy, na kterých stojí bezpečnost naší země. S členstvím v Evropské unii, NATO. S principy, že je potřeba zadržovat ruský imperialismus a tedy logicky v tuto chvíli podpořit Ukrajinu," dodal Lipavský. Babiš podle šéfa diplomacie najíždí na protiukrajinskou rétoriku nebo zpochybňuje některé zbrojní zakázky.

Lipavský v neděli v České televizi uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš následně v e-mailu svým spolupracovníkům napsal, aby mu o Lipavském připravili podklady, včetně informací o dětech. Předseda ANO tvrdí, že nesháněl kompromitující materiály, ale jen podklady z veřejných zdrojů, aby mohl ve Sněmovně reagovat na Lipavského výroky o Ukrajině. Později se na síti X omluvil za vulgární výraz, který na adresu šéfa české diplomacie v e-mailu použil.