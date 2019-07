Koho nominovat do EK? Babiš to projedná s von der Leyenovou

O tom, zda bude Česko i v příští Evropské komisi (EK) zastupovat Věra Jourová, by mělo být jasněji po pondělním jednání premiéra Andreje Babiše s budoucí šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou. Předseda vlády s ní bude mluvit jak o jménech, tak o oblasti, kterou by zástupce nominovaný českým kabinetem mohl mít na starosti.

Babiš minulý týden označil za favoritku na českou nominaci do EK Jourovou, která v končícím pětiletém období měla na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Dříve však prohlásil, že je připraven von der Leyenové předložit na výběr dvě jména, neboť to podle něj byl požadavek nastávající předsedkyně komise.

Jourová by podle znalců bruselského prostředí měla výhodnou pozici, jednak díky svým zkušenostem a renomé, ale také proto, že je žena. Von der Leyenová chce totiž mít ve svém týmu vyrovnaný počet zástupců obou pohlaví a většina zemí, které již jméno svého kandidáta oznámily, nominovala muže.

Babiš by chtěl nastávající šéfku EK přesvědčit, aby zástupci Česka svěřila významnější portfolio než dosud. Zmínil se například o vnitřním trhu, mezinárodním obchodu či digitálním trhu. Jourové by pětiletá zkušenost mohla pomoci při získání prestižnější oblasti. V Bruselu se však na druhé straně mluví o tom, že kvůli předběžným auditním zprávám hovořícím o Babišově střetu zájmů pro Česko nepřipadá v úvahu citlivější ekonomický resort, který by jakkoli souvisel s rozpočtem či dotacemi.