Kolaps u přijímaček se nekonal, zastaralý systém se ale musí změnit

Velká konkurence a údajný nedostatek míst na středních školách, to byli strašáci a hlavní stresové faktory doprovázející letošní deváťáky i jejich rodiče cestou přijímacího řízení na střední školy. Ovlivnily hlavně to, kam nakonec po taktickém rozhodování a ze strachu z nepřijetí podali přihlášky -⁠ mnohdy na školy, kam vlastně ani nechtěli. A to je špatně.

Médii probíhaly poplašné zprávy a nepomohlo ani ujišťování představitelů krajů a ministerstva školství o tom, že míst na středních školách je ve skutečnosti dostatek, jen se musí počkat na to, jak dopadnou žáci u jednotných Cermat testů a jak se místa nakonec rozdělí.

Český systém přijímání na střední školy je zastaralý a zamrzl v devadesátých letech. Pod to by se většina deváťáků a jejich rodičů jistě podepsala. Papírové přihlášky, zdlouhavé čekání na výsledky odvolání po vyhlášení výsledků přijímaček a obíhání škol s papírovým zápisovým lístkem jsou toho důkazem. Systém, kdy rodiče ze strachu, aby jejich děti měly místo na střední škole, stojí nekonečné fronty na volná místa ve druhém kole přijímacího řízení, když ještě ani neví, jestli to vyšlo v kole prvním. Fronty na místa, kam vlastně ani nechtějí, aby jejich děti nastoupily. Hlavně, aby měli jistou nějakou školu.

Mnohé rodiny investovaly do přijímacího řízení mnoho energie i peněz. Rodiče zaplatili nemalé částky za přijímací zkoušky nanečisto, kam jejich děti pravidelně docházely, či za jiné formy doučování a přípravy na přijímací zkoušky, aby se nakonec dozvěděli, že je na školu v prvním kole nevzali. Mnoho uchazečů bylo totiž současně přijato na obě školy z přihlášky a jedno z jimi obsazených míst čekalo na žáky pod čarou, kteří podali odvolání. Na vyřízení odvolání se čekalo nekonečně dlouho.

Ve finále se pak ukázalo, že panika byla vlastně zbytečná a zavinil jí náš ztrouchnivělý systém pozkouškové (papírové) administrativy. Na konci června, kdy už většina věděla, kam je přijatá, hlásila Praha volná místa dokonce i na gymnáziích a lyceích. A to byla v Praze a Středočeském kraji situace údajně nejvíce vyhrocená. Zřejmě byla -⁠ ale nakonec díky taktizování s přihláškami byl paradoxně mnohde vyšší převis na středních odborných školách, než na prestižních gymnáziích. Na regionální rozdíly v úspěšnosti přijetí na střední školy poukázal průzkum konzultantské společnost Než zazvoní. V Praze se např. neúspěšnost přijetí v 1. kole přijímacího řízení pohybovala okolo 11 %, v Kraji Vysočina to bylo jen 1,2 %. Také průměrný počet bodů u přijímaček nutný k přijetí např. na gymnázia se regionálně výrazně lišil.zabránit situaci, kdy se polovina deváťáků dostane v 1. kole přijímaček na 2 školy a polovina nikam? Jak eliminovat ono 14denní období nejistoty a chaosu? Zprávy z médií vyznívají pozitivně a v přijímacím řízení se pro příští rok chystají změny k lepšímu: 3 digitální přihlášky na SŠ a na nich školy seřazené dle priority. V elektronickém systému by do pár dní po výsledcích přijímaček každý viděl, na jakou školu ho přijali (dle bodového zisku z přijímaček na SŠ). Otázkou je, jestli se vše stihne: digitalizace přihlášek musí být legislativně i technicky připravena do konce prosince, aby školy mohly v lednu vyhlásit kritéria pro přijímání v 1. kole.