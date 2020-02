Kolik Kuberů politická scéna dnes má, tázal se bývalý předseda Senátu Sobotka

V Praze začalo pietní shromáždění k poctě zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Do Rudolfina přišli jeho památku uctít ústavní činitelé včetně předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), bývalý prezident Václav Klaus, představitelé justice v čele s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, zástupci církví, diplomaté nebo rektoři veřejných vysokých škol. Prezident Miloš Zeman se pietního aktu v Rudolfinu neúčastnil, Kuberovi v pondělí vzdal úctu na smutečním shromáždění v Teplicích.

Obřad zahájily fanfáry od českého barokního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského, kterými jsou senátoři přivoláváni do jednacího sálu v úvodu zasedání horní komory nebo na hlasování. Herec, bývalý senátor ODS a rodinný přítel Tomáš Töpfer poté pronesl krátkou vzpomínku, při níž vyzdvihl především Kuberův smysl pro humor. "Měl rád legraci, uměl si ji dělat i sám o sobě. To je v dnešní politice velice vzácný dar. Bude nám to chybět," řekl. Po Töpferových slovech zazněla státní hymna.

S hlavním projevem vystoupil bývalý předseda Senátu a rodinný přítel Kuberových Přemysl Sobotka (ODS). Také on zdůrazňoval Kuberův smysl pro humor, zároveň podotkl, že s Kuberovou smrtí odchází kus normálního světa. "Jeho poznávacím znamením byla otevřenost a nadhled, humor, ne jedovatý škleb, velkorysost, ne zákeřná mstivost. Položme si otázku, kolik takových Kuberů dnešní politická scéna má," řekl. Po Sobotkově projevu zahrála Teplická filharmonie díla především od Antonína Dvořáka.

Příchozí v Rudolfinu vítaly reprodukované záznamy Kuberových promluv v Senátu včetně předloňského kandidátského projevu, když se ucházel o místo v čele horní komory. Nechyběly ani úryvky z Kuberových novoročních projevů, v nichž mimo jiné zdůraznil, že slušnost není slabost, a obhajoval svobodu projevu proti politické korektnosti. Zazněl i jeho výrok, že politika je jeho druhá láska.

Pódium v sále Rudolfina, kde se smuteční shromáždění odehrávalo, zdobila velká státní vlajka a fotografie dlouholetého senátora, zahalená černou páskou. Místa v lóžích napravo od pódia měli bývalý prezident Václav Klaus a manželkou Livií, předseda Sněmovny Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš, vicepremiéři Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba za ANO), kardinál Dominik Duka nebo předsedové parlamentních stran. Balkon naproti jevišti byl vyhrazen pro senátory, místa nalevo pro členy vlády. Místa v hledišti byla určena pro další čestné hosty, první řada pro členy rodiny.

V předsálí byla umístěna kondolenční kniha, do níž se pozvaní mohli zapsat, pokud tak neučinili už dříve v sídle horní komory. V prostoru pro veřejnost u Kuberovy fotografie se objevily květiny, věnce i svíčky.