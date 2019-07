Komise pro sucho by mohly fungovat od července 2020

Státní a krajské komise sucha by mohly začít fungovat od 1. července příštího roku, případně od ledna 2021. Počítá s nimi návrh nového vodního zákona připravovaný ministerstvy životního prostředí (MŽP) a zemědělství, řekl na setkání se starosty Plzeňského kraje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Sněmovna by podle něj měla předlohu začít projednávat letos v září. Komise by měly například zpracovávat výhledy sucha a usnadnit preventivní reakci.

V krajských komisích, které by fungovaly ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, by zasedali zástupci státního podniku Povodí, hasičů, Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ), eventuálně Správy státních hmotných rezerv a dalších. "Povodňové komise nebo štáby se velmi osvědčily a spolupráce tam funguje skvěle a je to možné velmi dobře využít," uvedl ministr. Komise pro sucho budou podle něj napojené na předpovědi počasí a navíc od doby platnosti novely vodního zákona už budou mít vodoprávní úřady novou aplikaci HAMR, která se teď dokončuje a je podobná aplikaci Intersucho pro zemědělské sucho. "Bude umožňovat napojení na hydrometeorologickou předpověď, modelovat výhled sucha a podle stupňů sucha, které bude vyhlašovat ČHMÚ, začnou komise sucha zasedat. Ideální je preventivně reagovat na to, aby krizová situace nenastala, k tomu budou všichni směřovat," řekl ministr.

Díky komisím bude možné regulovat odběry vody, aby se omezily situace, kdy je nutné krizové zásobování obyvatel cisternami. Novela počítá také s většími kompetencemi vodoprávních úřadů.

"Revolučně je navrženo řešení sucha podobně jako u povodní. Jsou tam zřízeny takzvané komise sucha, které budou fungovat na úrovni státu a krajů, které si budou dopředu zpracovávat jakési plány sucha," uvedl ministr. Jeden pilotní už je připraven pro Královéhradecký kraj a bude sloužit pro ostatní kraje jako určitý mustr. Ministerstvo životního prostředí na tom bude ještě s kraji intenzivně pracovat, uvedl Brabec.

Podle něj se nestihne to, aby nový vodní zákon, který je nyní schválený vládou, platil od ledna 2020, protože ho nelze tak rychle projednat. "Nejdříve to bude od 1. července 2020, pokud to všechno dobře půjde a budou zrychlená kolečka, možná až od ledna 2021," dodal.

Sucho v Česku nezmírnily ani víkendové srážky a situace je tak zhruba stejná jako před rokem, projevuje se na vegetaci, průtocích řek i podzemní vodě. V roce 2018 byly přitom vinou letních měsíců nejnižší hladiny podzemních vod od 60. let 20. století, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav.