Komora odmítá daň ze slazených nápojů, obezitu nevyřeší. MF nyní daň nechystá

Zavedení daně ze slazených nápojů podle Potravinářské komory (PK ČR) problémy s obezitou nevyřeší, spotřeba minerálních vod a nealkoholických nápojů v Česku klesá dlouhodobě. Ke stejnému závěru dospěla analýza Institutu liberálních studií, podle které se na celkovém energetickém denním příjmu přidané cukry z limonád podílejí z 3,59 procenta u dospívajících a 1,48 procenta u dospělých. Zavedení daně naopak navrhuje studie společnosti PAQ Research, podle které by to do státního rozpočtu přineslo 2,7 miliardy korun ročně. Ministerstvo financí na dotaz ČTK uvedlo, že v současné době návrh na úpravu zdanění ze slazených nápojů či potravin nechystá.

Z údajů komory vyplývá, že zatímco v roce 2008 jeden obyvatel vypil za rok 297 litrů minerálních vod a nealkoholických nápojů, v roce 2017 to bylo necelých 242 litrů a předloni 230,5 litru. "Výrobci se postupně snaží průměrný objem přidaného cukru snižovat. Od roku 2000 členové UNESDA (Evropské asociace svazů a výrobců nealkoholických nápojů) snížili jeho objem v nealkoholických nápojích o 28,6 procenta," uvedla za PK ČR Helena Kavanová.

Komora zároveň upozorňuje, že obezitu ovlivňuje mnohem více faktorů než jen příjem cukru. "Například nadměrný příjem stravy, přejídání, nízká pohybová aktivita a v neposlední řadě také stres. Daleko prospěšnější než zdanění cukru by byla podpora pohybové aktivity ve školách, výstavba sportovišť, která by byly volně přístupná. Důležitá je také edukace," dodala Kavanová. Návrh zdanění slazených nápojů označila za nesmyslný.

Studie PAQ Research z loňského října nicméně uvádí, že zdanění slazených nápojů by pomohlo snížit obezitu. Česko má podle studie třetí nejvyšší podíl dospělých lidí s nadváhou ze zemí v EU. Nová analýza ale upozorňuje, že ve většině zemí, které zdanily sladké nápoje, neklesl podíl obézních osob v populaci. "Vliv zdanění na redukci obezity tedy nemůžeme považovat za jednoznačně průkazný," píšou autoři studie.

Stát nyní ze slazených nápojů s vysokým obsahem cukru vybírá DPH ve výši 21 procent. Ministerstvo financí uvedlo, že návrh na zdanění v současnosti nepřipravuje. Do případného předložení a projednání návrhu se k němu úřad nebude blíže vyjadřovat ani odhadovat možný daňový výnos.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dříve řekl, že pokud ministerstvo přijde s jakýmkoliv návrhem na zvyšování příjmů státní pokladny, který navíc povede k tomu, že se zdraží nezdravé produkty, kam podle něj slazené nápoje s vyšší hladinou cukru bezesporu patří, tak návrh podpoří.

Loňská studie navrhla spotřební daň v podobě, ve které by nápoje s hustotou cukru 50 gramů na litr byly zdaněny 3,4 Kč na litr. K tomu navrhuje za každých deset gramů nad tuto základní hustotu daň 0,35 Kč na litr navíc. Studie uvedla, že spotřeba slazených nápojů by se snížila o 15 procent.

Institut naopak v závěru své analýzy doporučuje daň nezavádět. "Opatření dopadne nejvíce na nejchudší část společnosti, která v ČR paradoxně ani nemusí být nejobéznější," uvedli autoři.