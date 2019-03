Komunisté chtějí v EU posílit demokracii

Komunisté jdou do květnových evropských voleb s cílem vrátit víc suverenity členským státům Unie, zavést legislativní pravomoc Evropského parlamentu a zvětšit odpovědnost Evropské komise. Novinářům to při středečním zahájení kampaně řekla jednička kandidátky europoslankyně Kateřina Konečná. Kandidátku složili komunisté z členů strany, ale i dalších levicových stran, například Strany demokratického socialismu či KSČ. Kampaň tak zaštiťuje heslo Česká levice společně.

Průměrný věk kandidátů na listině je 41 let. Předseda KSČM Vojtěch Filip k tomu řekl, že Konečná za pět let působení v EP získala tolik zkušeností, že si komunisté mohou dovolit doplnit kandidátku dalšími mladými lidmi. Myslí si, že by KSČM mohla obhájit své dosavadní tři mandáty, případně získat jeden navíc.

Vedle posílení prvků demokracie v řízení unie se chce Konečná věnovat například bezpečnosti, mzdové politice a dvojí kvalitě potravin. Úplně by chtěli komunisté zastavit debaty o evropském obranném fondu a možnosti vzniku společné evropském armády.

Do kampaně komunisté vloží sedm milionů korun z centra a zhruba tři miliony z regionů, celkový rozpočet se tak podle Filipa bude pohybovat kolem deseti milionů korun.

Kampaň chtějí kandidáti vést kontaktně, ale i na sociálních sítích, v úterý večer spustili web nenechmetotak.cz. Voliči na něm naleznou program i vizitky kandidátů.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Voliči budou rozhodovat o 21 českých europoslancích. Většinu ostatních sněmovních stran povedou do voleb nynější europoslanci: ANO Dita Charanzová, ODS Jan Zahradil, ČSSD Pavel Poc, KDU-ČSL Pavel Svoboda a společnou kandidátku TOP 09 a STAN Jiří Pospíšil (TOP 09). Piráti vybrali do čela své kandidátky softwarového specialistu Marcela Kolaju, SPD někdejšího ministra zdravotnictví Ivana Davida.

Strany mají úřadům předložit kandidátky do 19. března, většina z nich už je představila. Vládní hnutí ANO plánuje kandidátku uzavřít 14. března.