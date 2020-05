Komunisté nechtějí platy politiků vázat na minimální mzdu, Filip si stojí za názorem ohledně Koněva

Komunisté nechtějí vázat platy ústavních činitelů na výši minimální mzdy, jak v uplynulém týdnu navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by pak odbory vyjednávaly mzdy politikům, což je nepřijatelné. "Chceme vázat plat ústavních činitelů tak, aby se vyvíjel v souladu s ekonomikou," uvedl Filip v pořadu Partie televize Prima a CNN Prima NEWS. Přesnou formu výpočtu podle svých představ neuvedl.

Podle Maláčové by plat politiků měl dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Ta od ledna činí 14.600 korun. Pracuje za ni asi 150.000 lidí. Návrh kritizovala jako populismus opozice, komunisté, kteří podporují menšinový kabinet ČSSD a ANO, uvedli, že chtějí jednat.

Ministr kultury a stranický kolega Maláčové Lubomír Zaorálek návrh v nedělní diskusi hájil s tím, že jde o gesto solidarity v době, kdy kvůli očekávanému propadu ekonomiky po epidemii koronaviru nemají zaměstnanci ani podnikatelé jisté výdělky. "Je to projev solidarity s těmi, kteří neví, jak to bude...solidární gesto, se kterým se snažíme udržet loď, je to naše společná bárka," uvedl Zaorálek. Poznamenal také, že Maláčová dostala za úkol úpravu platů politiků připravit od premiéra Andreje Babiše (ANO).

Babiš v týdnu uvedl, že Maláčová dostala na jednání vlády za úkol připravit zákon, který by oddělil odměňování politiků a soudců. "Nebyla ale řeč o tom, kolik to bude, jak to bude," řekl.

Základní měsíční plat poslance a senátora letos činí 90.800 korun hrubého. Například předsedové obou parlamentních komor si přijdou měsíčně na 243.800 korun a šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací na 127.800 korun. Platy vzrostly od ledna vrcholným politikům zhruba o desetinu. Spolu s platy stouply politikům i měsíční náhrady.

Minulý týden vláda ČSSD a hnutí ANO odmítla podpořit návrh hnutí Trikolóra na půlroční odebrání platu poslancům a senátorům v souvislosti s koronavirovou epidemií. Plat zákonodárce podle stanoviska kabinetu přispívá k řádnému výkonu jeho mandátu.

Česko-ruské vztahy

Filip dále uvedl, že si stojí za vyjádřeními pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda, kde kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Pražské komunální politiky nařkl z neofašismu.

"Nepoplival jsem zájmy České republiky, je to můj názor, mám pro to důkazy," uvedl Filip v reakci na slova místopředsedy ODS Martina Kupky. Ten se řečnicky zeptal, jak je možné, že někdo, kdo pobírá plat daňových poplatníků, se vyjadřuje k České republice hanlivě.

V interview, zpřístupněném v pátek na webu ruského listu, Filip chválil za postoje vůči Rusku prezidenta Miloše Zemana a kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Za "naprosté selhání" označil Filipovo použití nálepky fašismu pro pražské komunální politiky exministr zahraničí a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Za právní nihilismus má zákon, kterým chce Rusko trestat cizince za něco, co způsobili ve své vlasti. Přirovnal to k praktikám Sovětského svazu na počátku 50. let minulého století. Filip zákon rovněž odsoudil, na Zaorálkův dotaz, proč tak neučinil v rozhovoru pro ruský list, uvedl, že nebyl na věc tázán.

"Neúcta, urážka a velice barbarský čin"

Filip v rozhovoru jménem KSČM ujistil, že odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, osvoboditele koncentračního tábora v Osvětimi a osvoboditele Československa, vnímá jako obrovskou neúctu, urážku a velice barbarský čin, že "někteří pražští fašizující politici pod negativním vlivem Evropské unie a Spojených států hodlají narušit až dosud dobré vzájemné vztahy mezi dvěma slovanskými národy a nestydí se urážet památku osvoboditelů z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu".

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté i kvůli zřízení památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu. Média v této souvislosti informovala o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval údajně s jedem ricin.