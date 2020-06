Komunisté uvažují o změně toleranční dohody

Komunisté chtějí jednat s vládní hnutím ANO o změně dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, původní nepočítala s dopady pandemie. Novinářům to před pátečním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o navýšení rozpočtového schodku na 500 miliard řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) řekl, že změnu by mohl projednat Ústřední výbor strany 20. června.

"Jsme přesvědčeni, že sedm základních bodů pro toleranci vlády nijak nepočítalo s tím, že přijde krize způsobená pandemií. Uvažujeme o tom, že budeme jednat i o změně těch sedmi bodů v dohodě o toleranci," uvedl v pátek Filip. Babišovi prý ve středu avizoval, že o změně může diskutovat plénum ÚV 20. června. Změny budou podle Filipa věcné, odmítl věc spojovat s personálními věcmi, například kritikou, kterou směřuje KSČM k ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD).

Schillerová chce komunistům vysvětlit rozvržení plánovaného schodku i návrh vlády na kompenzaci výpadků sdílených daní obcím ve výši 1200 korun na obyvatele. Novinářům řekla, že není čas na rozdělování starostů, kteří jsou nyní pod tlakem. Komunisté navrhují dát příspěvek jen obcím do 3000 obyvatel, ostatním pak pomoct skrze navýšení rozpočtů krajů, které rozdělují peníze například na opravy silnic či sociální služby.

Komunisté dosavadní změny rozpočtu vždy schválili, navýšení schodku na 500 miliard chce ale podle Filipa jasné odůvodnění.

Komunisté šli před dvěma lety do vyjednávání o programu se sedmi prioritami, chtějí trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů "před zcizením do zahraničních rukou", zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále by kabinet měl podle toleranční dohody zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Dohoda umožňuje komunistům přidat se v hlasování proti kabinetu ke stranám, které hlasování vyvolaly. Naplňování toleranční dohody komunisté s premiérem pravidelně hodnotí.