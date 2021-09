Komunisté změní tváře, z vedení odejde Filip, ze Sněmovny Grebeníček

Bez ohledu na výsledek říjnových voleb čeká KSČM změna, po šestnácti letech skončí v jejím vedení předseda Vojtěch Filip, mandát poslance nebude obhajovat jeho předchůdce Miroslav Grebeníček, na kandidátku se nedostal předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik.

Záměr nekandidovat na mimořádném sjezdu potvrdil Filip spolustraníkům na pátečním zasedání výkonného výboru, řekl první místopředseda komunistů Petr Šimůnek. V rozhovoru pro server Blesk.cz Filip uvedl, že se pevně rozhodl a slíbil rodině, že ve vedení KSČM končí v listopadu. V posledních měsících čelil Filip kritice části strany a pokusu o odvolání.

Komunisty chce Filip dovést k volbám, neměli by podle něj klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy KSČM získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Nyní volební modely komunistům přisuzují zhruba pět procent, tedy hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Filip do hlasování jde v Jihočeském kraji z druhé pozice.

O nominacích na funkci předsedy strany nyní jednají okresní konference. "Nejvážnější kandidátkou na předsedkyni je zřejmě (europoslankyně) Kateřina Konečná, samozřejmě že kandidátů bude víc. Právě probíhají okresní konference, které mají možnost posoudit další kandidáty," uvedl Šimůnek. Odhadl, že jich může být i deset.

Jednodenní sjezd 23. října má na programu pouze volbu vedení, odehraje se v pražském Top Hotelu. Řádný sjezd se měl sejít v listopadu, komunisté nyní posuzují jeho odklad na polovinu května příštího roku. Rozhodovat o tom bude širší vedení 18. září.

O odchodu Filipa, který vede stranu od 1. října 2005, z čela KSČM rozhodoval na žádost třetiny okresů v polovině dubna v Nymburku ústřední výbor. Pro jeho odvolání sice byla většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopředsedové KSČM. Na funkci místopředsedkyně tehdy rezignovala Konečná. Ústřední výbor KSČM má 90 členů, do Nymburka jich přijelo 78. Pro odvolání předsedy je nutných 60 hlasů. Pro Filipovo odvolání hlasovalo 46 delegátů. Filip tehdy označil svůj mandát za dostatečně silný. Dodal, že svou funkci dá k dispozici na sjezdu po volbách.

Filip hájil po volbách 2017 spolupráci s vládním hnutím ANO. Toleranční dohodu, kterou podporovali menšinový kabinet, vypověděli komunisté počátkem letošního roku.