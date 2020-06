Komunistům se nelíbí 500miliardový schodek. Filip požádá Babiše o jeho snížení

Předseda komunistů Vojtěch Filip ve Strakově akademii žádá premiéra Andreje Babiše (ANO) o snížení plánovaného 500miliardového rozpočtového schodku. Novinářům při příchodu řekl, že KSČM chce, aby byl deficit nižší a bylo definováno, na jaké investice bude směřován. Komunisté také chtějí sedmiletý plán zacelení dluhu. Filip odmítl, že by jeho strana žádala ponížení výdajů na armádní nákupy, jak v pondělí uvedl Babiš. Dodal ale, že některé investice by mohly být odloženy. To, že ANO jedná o možné podpoře i s dalšími stranami, označil za normální.

Vláda žádá Sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, kvůli koronavirové epidemii narostl zatím z 40 miliard na 300 miliard. Komunisté dosud v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořili. "Usnesení našeho výkonného výboru je jasné, že nechceme tak vysoký schodek a že chceme sedmiletý plán řešení konsolidace veřejných financí, protože tak velké zadlužení Česká republika během jednoho roku ještě neměla," uvedl Filip. Kde by vláda měla škrtat, je podle Filipa předmětem jednání.

S Babišem bude Filip jednat i o avizované změně toleranční dohody, na jejímž základě komunisté vznik kabinetu podpořili. "Krize změnila požadavky na řízení společnosti a také na priority dalšího vývoje," uvedl bez dalších podrobností.

Babiš v pondělí jednat o deficitu s prezidentem Milošem Zemanem. Podle premiéra získá prezidentův souhlas proinvestiční schodek. "Máme investovat rekordní sumu, téměř 200 miliard celkem, z toho 140 miliard z českých zdrojů. Z toho 111 miliard na dopravní infrastrukturu. Chceme se z dopadu koronaviru proinvestovat. To je ten náš hlavní cíl," uvedl Babiš po schůzce.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) původně chtěla požádat Sněmovnu o podporu dalšího navýšení deficitu tento týden. Po pátečním jednání s komunisty, kteří hodlají věc probrat až na sobotním zasedání širokého vedení, uvedla, že může žádost posunout na další týden.